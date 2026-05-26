Dziedātājs Normunds Liepiņš, kurš savulaik plašu atpazīstamību ieguva duetā "Inga un Normunds", atklājis, ka pēc attiecību pārmaiņām viņa dzīvē ienākusi jauna mīlestība — sieviete, kura viņam simpatizējusi jau vidusskolas laikā, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Liepiņš stāsta, ka ar savu pirmo dzīvesbiedri un sievu Ingu iepazinies jaunībā Rēzeknē. Abu attiecības attīstījušās ļoti ātri, un pāris apprecējies jau dažus mēnešus pēc iepazīšanās.
Pēc tam viņa dzīvē ienākusi vēl viena Inga, ar kuru izveidojušās ne tikai romantiskas attiecības, bet arī muzikāla sadarbība. Duets "Inga un Normunds" kļuva plaši pazīstams, tostarp ar dziesmu "Likteņa sūtnis.
Mūziķis atzinis, ka abu attiecības privātajā dzīvē beigušās jau ap 2005. gadu, taču profesionālā sadarbība uz skatuves turpinājusies vēl ilgu laiku — līdz pat 2021. gadam.
Vēlāk viņš uzsācis attiecības ar Sarmīti, un pārim piedzima meita Kristiāna, kurai pašlaik ir 17 gadi. Tomēr arī šīs attiecības pirms aptuveni trim gadiem izjukušas.
Tagad Liepiņš atklāj, ka viņa dzīvē ienākusi Zinta — bijusī klasesbiedrene, kura viņam patikusi jau skolas gados. Toreiz abu ceļi nav savijušies, jo Zintai bijušas citas attiecības. Vēlāk, pēc klases salidojuma, abi satikušies atkārtoti, un šī satikšanās izrādījusies nozīmīgs pavērsiens viņu dzīvē.
