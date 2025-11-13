Pagājušā mācību gada centralizētie eksāmeni priecēja tajā ziņā, ka bija mazāk eksāmenos izkritušo nekā gadu iepriekš. 

Tajā pašā laikā tie kārtējo reizi parādīja kādu neapšaubāmi negatīvu tendenci: milzīgo skolu segregāciju. Proti, to, ka ir milzīga plaisa starp skolām, kur skolēni centralizētos eksāmenus kārto teju izcili, un skolām, kur šie paši eksāmeni kārtoti ļoti vāji. Piemēram, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 9. klašu absolventi matemātikas eksāmenā savāca vidēji 95 procentus punktu, bet Rāmuļu pamatskolas, kur bija vājākais rezultāts, absolventi – tikai astoņus procentus punktu. Tātad eksāmens nokārtots aptuveni desmit reizes sliktāk.

Izglītības politikas veidotāji regulāri uzsver, ka visa izglītības politika virzīta uz to, lai kaut kādā nākotnē katra skola būtu laba. Tikmēr realitātē plaisa starp skolām tikai pieaug.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē