Pagājušajā nedēļā Rīgas pilsētas tiesā savu spriedumu noklausījās no ieslodzījuma vietas noorganizētās bandas vadonis Raivis Jansons un seši viņa bruņotās grupas locekļi.  

Šie septiņi apsūdzētie savu vainu atzinuši un vienojušies ar prokurori par sodu, kas būs gan brīvības atņemšana, gan probācijas uzraudzība, gan naudas sods, tomēr pagaidām spriedums vēl nav stājies spēkā.

Vairāk nekā 15 gadus Latvijā nevienai personai nebija celta apsūdzība bandītismā, bet šoruden Rīgas pilsētas tiesa skatīja krimināllietu, kurā uz apsūdzēto sola bija jāsēž astoņiem organizētas un pat bruņotas grupas dalībniekiem. Īpašu šo lietu padara fakts, ka bandas vadonis to noorganizēja, atrazdamies ieslodzījuma vietā.

Viens apsūdzētais slēpjas

Krimināllietā kopā bija apsūdzētas astoņas personas, 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē