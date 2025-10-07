Lietuvas pilsētās vairāki tūkstoši kultūras darbinieku un viņu atbalstītāju svētdien piedalījās protesta akcijās pret valdības lēmumu nodot Kultūras ministriju populistiskās partijas "Nemunas rītausma" pārziņā.
Kultūras organizācijas norādījušas, ka ministrijas nodošana populistu rīcībā apdraud vārda brīvību, mediju neatkarību un Lietuvas demokrātiskās vērtības. Protesta rīkotāju pieteiktais "brīdinājuma streiks" notika, neskatoties uz to, ka piektdien par demisiju paziņoja "Nemunas rītausmu" pārstāvošais kultūras ministrbalts Ignots Adomavičs, kura iecelšana šajā amatā izsaukusi kultūras darbinieku iebildumus. Īpašu kritiku Adomavičs izpelnījās par izteikumiem, kuros viņš jautājumus par Krimas piederību un atbalstu Ukrainai nosauca par provokāciju. "Nemunas rītausma", kuru vada skandalozu slavu ieguvušais Remiģijus Žemaitaitis, paziņojusi, ka arī pēc Adomaviča demisijas tā turpinās atbildēt par kultūras nozari, jo to paredz koalīcijas partneru vienošanās. Lietuvā koalīciju veido sociāldemokrāti, centriski kreisā Zemnieku un zaļo savienība, "Nemunas rītausma" un centriski labējā Lietuvas poļu vēlēšanu akcija-Kristīgo ģimeņu savienība.
Valdību vada sociāldemokrātu politiķe Inga Ruginiene. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda sākotnēji bija solījis ministra amatā neapstiprināt nevienu "Nemunas rītausmas" biedru un aicināja partiju virzīt tai nepiederošus kandidātus. No šī solījuma prezidents vēlāk atteicās un apstiprināja Adomaviču, kurš ir "Nemunas rītausmas" līdera Žemaitaiša radinieks – Adomaviča sieva un Žemaitaiša brāļasieva ir māsas. Partijas līderis Žemaitaitis pašlaik tiek tiesāts par antisemītiskiem izteikumiem. Viņš arī apšaubījis nepieciešamību palīdzēt Ukrainai un palielināt aizsardzības izdevumus.
