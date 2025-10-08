Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Radošas iedvesmas desmit gadi
No piektdienas, 10., līdz 17. oktobrim Latgales vēstniecībā "Gors" skanēs Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls "ORGANismi", kas šogad svin desmit gadus. Festivāla mākslinieciskā vadītāja – kā aizvien pasaulē zināmākā latviešu ērģelniece Iveta Apkalna.
Pirmais pārsteigums klausītājus sagaidīs jau piektdien, 10. oktobrī, kad Atklāšanas nakts koncerta "Apkalna. Fausts. Znotiņš" īpašajā atmosfērā, ko papildinās tēlnieka Kirila Panteļejeva veidotie mītisko putnu silueti, skanēs ne vien Ivetas atskaņotie ērģeļdarbi, bet arī Gētes traģēdijas "Fausts" fragmenti aktiera Kaspara Znotiņa lasījumā. Sestdienas koncerta "Apkalna. Salonens. LNSO" centrālais notikums būs mūsdienu somu komponista un diriģenta Esa Peka Salonena vērienīgā darba "Sinfonia concertante for Organ and Orchestra" Latvijas pirmatskaņojums. Pirms diviem gadiem šī darba pasaules pirmatskaņojumā Polijā, kur solopartiju atskaņoja Iveta Apkalna, pie diriģenta pults stājās pats autors. Par Ivetas izcilo reģistrācijas mākslu un perfekto tehnisko izpildījumu Salonens izteicās arī nupat septembrī piedzīvotajā dokumentālajā portretfilmā "Ērģeles naktī. Iveta Apkalna", kuras pirmizrāde uz "Gora" lielā ekrāna būs skatāma 12. oktobrī. Filmas seansā klāt būs gan pati Iveta, gan filmas režisore Agita Cāne-Ķīle un scenārija autore Zane Ozoliņa. Festivālu noslēgs tradicionālais un bērnu auditorijā īpaši gaidītais notikums – jauna koncertuzveduma pirmizrāde. "Šoreiz, režisores Māras Zaļaiskalns un scenārija autores Rasas Bugavičutes-Pēces rosināti, atskatīsimies uz festivāla desmitgadē atskaņotajiem skaņdarbiem, dziesmām, dažādajiem tēliem. Koncertuzvedumā "Atmiņu glabātājam pa pēdām" galvenās darbojošās personas būs aktieris Varis Klausītājs, ērģelniece Iveta Apkalna, MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas bērnu kora dalībnieki un instrumentālā grupa Eināra Lipska vadībā," stāsta festivāla organizatori.
Vecajo kulta anatomija
Piektdien, 10. oktobrī, "Dirty Deal Teatro" uzņems skatītājus pirmajā "Vecajo kulta" ceremonijā, kuras autores ir mākslinieces Iveta Pole un Katrīna Neiburga. Neviens nezina, kad "Vecajo kults" radies un kad tas izzudīs. Katra sapulce ir turpinājums laika un Svētās Mizas iesāktajam. Režisore Iveta Pole teic: "Es vienmēr domāju, ka novecošana ir pašsaprotama, kas, protams, tā arī ir, un ka mani tas neuztrauc. Bet kādā brīdī nācās atzīt, ka tomēr meloju sev – patiesībā tas satrauc gan. Šī savādā ceremonija, ko mēs veidojam, ir mēģinājums ar to samierināties, padarīt to vieglāku un padalīties ar citiem. Tā ir tāda kā kolektīva nomierināšanās par acīmredzamo – ka laiks ir nepielūdzams un vienmēr iet uz priekšu." Savukārt māksliniece Katrīna Neiburga stāsta: "Man ļoti gribētos, lai skatītājs, izejot no mūsu ceremonijas, sajustu sevī kaut nedaudz vieglāku šo domu par novecošanu un galīgumu tik ļoti izteiktajā "anti-age" laikā."
Latviešu blūzmeņi – uz vienas skatuves
Ceturtdien, 23. oktobrī, plkst. 19 ar Blūza koncertu mūzikas namā "Daile", ko vadīs Jānis Bukums, sāksies mūzikas un mākslas festivāla "Bildes 2025" muzikālā daļa. Festivāla Blūza koncertu tradīcija tiek kopta jau no deviņdesmitajiem gadiem un šobrīd ir viena no nedaudzajām iespējām plašākai sabiedrībai redzēt un dzirdēt Latvijas blūzmeņus uz vienas skatuves. Koncertā uzstāsies Ainars Pūpols un "[Pī] Blues", "Exiled in Brussels", "Vocada", Laimis Rācenājs, "Vanadziņa Trio +", Edgars Rubenis, Antonija Dombrovska un Māris Lasmanis, "Royal Foxes", Mārcis Kalniņš & "Blues Mastery", IGO un Aivars Hermanis, Māris Repšs un "Los Polidos".
Rudens Kamermūzikas festivāla maģija
No rītdienas, 9., līdz 24. oktobrim Rīgā un Jūrmalas Dzintaru koncertzālē skanēs Rudens kamermūzikas festivāls, kura patrons ir komponists Pēteris Vasks.
Rīt, 9. oktobrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā festivālu atklās vācu mūziķis Jērgs Vidmanis, kurš koncertā atgriezīsies ar trīskāršu vērienu. Kopā ar kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" viņš atklāsies visā savā daudzpusībā – kā komponists, klarnetists un diriģents. Koncerta programmu veidos skaņdarbi no Vīnes klasikas līdz pat mūsdienām. Piektdienas, 10. oktobra, vakarā Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē uzstāsies Lielās mūzikas balvas laureāts, viens no daudzsološākajiem Latvijas jaunās paaudzes pianistiem Daumants Liepiņš. Koncertā skanēs Franča Lista Otrā balāde, Kloda Debisī cikls "Estampi", Semjuela Bārbera Klaviersonāte un pianista iemīļotākā komponista Ludviga van Bēthovena Septītā sonāte.
Veltījums "Lielā dzintara" jubilejai
Otrdien, 17. oktobrī, plkst. 11, 13 un 19 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" varēs piedzīvot jaunu muzikālu izrādi ģimenēm "Liepu tēvu teikas", ko scenogrāfs, režisors un rakstnieks Varis Siliņš radījis īpaši koncertzāles desmit gadu jubilejai. Izrādē atklāsies dažādi stāsti par Liepāju un liepājniekiem, kur satiekas īstenība un dzīva fantāzija.
Latvija piedalīsies WOMEX
Jau 20. reizi Latvijas Mūzikas informācijas centra veidots stends būs pasaules mūzikas forumā WOMEX, kurš šogad notiks Tamperē Somijā no 22. līdz 26. oktobrim. Pirmo reizi Latvija veidos ciešu sadarbību ne tikai ar Baltijas valstīm, bet arī ar ziemeļvalstīm, veidojot kopīgu tikšanās telpu un platformu kopīgām aktivitātēm.
