Mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne stāsta par septembrī piedzīvotajiem kultūras iespaidiem.
Septembrī kulminēja gleznotājas Džemmas Skulmes simtās dzimšanas dienas svinības – Mālpilī, Turaidā, Siguldā, Jūrmalā, Rīgā. Ievērojams skaits notikumu, tikšanās, meistardarbnīcas, izstādes. Tās iespējams apskatīt vēl un vēl: "Saknes" (Mālpils kultūras centrā, 20. septembris–3. decembris) un "Džemma" (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 23. augusts–25. janvāris, 2026. gads).
Daudzskaitlīga publicitāte plašsaziņas līdzekļos:
- Latvijas Radio raidījuma "Kultūras Rondo" teicamais intervētāju Ingvildas Strautmanes un žurnālistes Laimas Slavas sarunu cikls "Kas ir Džemma?" trīs epizodēs – "Portrets", "Džemma pārkāpj robežas", "Statuss sabiedrībā" – uz jautājumiem atbildes meklēja (12., 16., 18., 20. septembrī, visus raidījumus vēl var noklausīties radio mājaslapā) Ieva Jurjāne, Līga Blaua, Antra Cilinska, Jānis Borgs, Inga Šteimane, Kristiāns Brekte, Ingrīda Burāne, Juris Petraškevičs, Arturs Dimiters (jun.) un mākslas vēsturniece Laima Slava;
- Latvijas Televīzijas raidījumā "Kultūrdeva" pie žurnālistes Henrietes Verhoustinskas viesojās Sandra Krastiņa un Arturs Dimiters (jun.). Raidījumu var redzēt "lsm.lv", turpat viegli atrodami arī citi saglabātie ieraksti, veltīti Mākslinieces simtgadei;
- Latvijas TV 20. septembrī plkst. 21.10 – Mākslinieces dzimšanas dienā – notika jaunas filmas "Džemmas laiki" (2025) pirmizrāde. Filma tapusi Jura Podnieka studijā, režisore Antra Cilinska, to joprojām var noskatīties "Replay.lv". Fragmenti no šīs filmas ietverti arī gleznotājas Sandras Krastiņas veidotajā mākslas un dokumentālo liecību ekspozīcijā "Džemma" Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vēsturiskās ēkas otrā stāva labā spārna zālēs. Jaunā filma ir vērtība, jo citā desmitgadē rāda un turpina unikālās personības atklāsmi, kuru meistarīgi veica Laima Žurgina savā filmā – monologā "Džemma" (1986).
Preses izdevumos mēģinājumi vērtēt izstādes, ziņas par jubilejas notikumiem, informācijas un publikācijas, kurām atšķirīgu laika un apstākļu plūdumā būs atšķirīgi lasījumi, sapratnes un interpretāciju variācijas.
Latvijas Banka savukārt 21. augustā sāka pārdot ārkārtīgi skaisto un Džemmas būtībai atbilstošo mākslinieka Jura Petraškeviča redzējumu, kādam jāizskatās 5 eiro vērtības (iegādes cena – 89,00 eiro) sudraba plāksnītes aversam un reversam. Taisnstūra (otas triepiena) viena puse dārgmetālā ar tik pazīstamo Džemmas parakstu. Otra puse – krāsains fragments no mākslinieces gleznas "Dialogs" (1987). Visās nozīmēs vērtīgā piemiņas lieta darināta Lietuvas Monētu kaltuvē, tirāža 2500 eksemplāri.
Ar šo nepilnīgo paliekošo vērtību uzskaitījumu vien, nemaz neminot visu izstāžu, tikšanos, koncertu, nodarbību un citu aktivitāšu inteliģento skatītāju guvumus prātam un sirdij, var bez nolaidēm teikt, ka pašreizējos apstākļos Mākslinieces, latvisko vērtību daudzinātājas, nacionālās identitātes atgādinātājas okupācijas gados un atmodas rosinātājas, veicinātājas, politiķes dzimšanas dienu esam svinējuši un svinam godam. Personiski – nedzēšams prieks, guvums par klātbūtni, dalību teju visās svētku norisēs. Un tomēr ir notikumi, kuri īpaši uzteicami un prātā paturami.
Piederība. Pašapziņa. Pēctecība
Pirmkārt, dziļa pateicība Mālpils pagastam – mākslinieces "Ulubelei" –, kur daudzi jo daudzi gada garumā ir piedalījušies svētku sarīkošanā. Māra Ārente, Viktorija Kalniņa, Edīte Priekule, Esmeralda Tāle, Gita Groziņa-Apsīte, Anete Kalniņa un visi pagasta aktīvākie iedzīvotāji ir veikuši kādus pienākumus, ar savu ieinteresētību, idejām, līdzdalību, atsaucību, neviltotu sirsnību vērtuši svētkus gana skaistus un atmiņā paliekošus.
Visu vasaru gan Mālpils kultūras centrā, gan Skulmju dzimtas mājas teritorijā notika sarunas ciklā "Laiks kafijai", kuras lietpratīgi un taktiski vadīja Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktore Māra Ārente, tiekoties ar māksliniekiem Ati Ieviņu un Jāni Borgu (11. jūnijs), kinorežisori Laimu Žurginu un operatoru, Džemmas mazdēlu Jāni Skulmi (9. jūlijs), mākslas vēsturnieci, politiķi Sandru Kalnieti (23. jūlijs), ar 4. starptautiskā plenēra dalībniekiem (30. jūlijs), ar mākslas vēsturnieci Ingrīdu Burāni un tēlnieku, Džemmas mazdēlu Arturu Dimiteru (20. augusts). Visas sarunas tika ierakstītas. Saglabātās un vēsturiski nozīmīgās liecības turpmāk varēs izmantot Skulmju dzimtas mājas rosīgajā darbā ar apmeklētājiem, vēstures gaitā, kā arī Džemmas dzīves un darbu pētniekiem.
Dzimšanas dienas svinības kulminēja 20. septembrī, kad Mālpils kultūras centra zālēs varēja skatīt vairākas ar simtgadi saistītas izstādes un tika atklāta jubilejas pamatekspozīcija "Saknes" nevainojamā Māras Ārentes sakārtojumā. Izstādes ievadvārdos rakstīju: