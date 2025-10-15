Mūžībā devies ārsts, zinātnieks un profesors Aivars Lejnieks, savā "Facebook" lapā raksta asociētais profesors, kardiologs Andris Skride.
Viņš norāda, ka profesors Lejnieks bijis viens no mūsdienu Latvijas medicīnas stūrakmeņiem. "Viņa ieguldījums Latvijas medicīnas izglītībā, pacientu aprūpē un sabiedrības veselības veicināšanā ir nenovērtējams," raksta Skride.
Lejnieks bija Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Ārstniecības padomes priekšsēdētājs, Internās medicīnas galvenais speciālists un profesors.
Viņš piedalījies Reto slimību speciālistu asociācijas dibināšanā.
Kā liecina Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā apkopotā informācija, Lejnieks 1978. gadā Rīgas Medicīnas institūtā ieguvis terapeita un endokrinologa specialitāti. Medicīnas doktora grādu viņš ieguvis 1989. gadā.
Viņš ir bijis Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedras vadītājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis un īstenais loceklis.
Lejnieka zinātnisko pētījumu virzieni bijuši - sirds asinsvadu slimību riska faktori, to atklāšana un iespējamā novēršana, arteriāla hipertensija, metabolais sindroms, prediabēts, cukura diabēts, kalcija vielmaiņa, vitamīns D, osteoporoze, retās slimības, neiroendokrīnie audzēji un citi.
Kā liecina informācija Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mājaslapā, 2. oktobrī Lejnieks saņēmis RSU Gada balvu par mūža ieguldījumu.
