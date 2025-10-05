Rīgas pašvaldības policija rīko reidus, lai aizturētu personas, kas Latvijā dzīvo un strādā nelegāli.
Kā informē Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), tā nebūšot akcija, bet gan regulārs un sistemātisks darbs. Viņš aicina rīdziniekus, kuriem ir informācija vai aizdomas par nelegālo migrantu pulcēšanas vietām, ziņot par tām Rīgas Pašvaldības policijai.
Ratnieka ieskatā, ir jāpanāk situācija, ka visi migranti, kas iebrauc Latvijā, pēc tam arī izbrauc. Ja atbraucot strādnieks, tad pēc darba veikšanas tam jābrauc prom, bet, ja atbrauc students, kurš pēc kāda laika pārtrauc mācības, viņam ir jābrauc prom, sprieda politiķis.
Kā uzsver Rīgas Pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass, policija neķerstīs cilvēkus uz ielām un neprasīs tūristiem uzrādīt dokumentus. Tā vietā tikšot pārbaudītas vietas, kur var pulcēties nelegālie imigranti, un pārbaudītas personas, kuras Latvijā varētu uzturēties nelegāli.
Kopš gada sākuma Rīgā aizturēti 22 pārkāpēji, kas nodoti Valsts robežsardze.
Pērn gada laikā tika aizturētas 23 personas, un 2023. gadā - 24 personas.
