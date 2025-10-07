Uzņēmuma "Arco Real Estate" svaigākais privātmāju tirgus apskats liecina, ka salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmajiem sešiem mēnešiem šī gada pirmajā pusgadā Rīgā un tās apkārtnē palielinājušās privātmāju cenas un audzis ar tām noslēgto darījumu skaits. 

No pirmajā pusgadā noslēgto darījumu kopskaita vairāk nekā trešdaļa (35%) darījumu bijuši noslēgti ar privātmājām 100 līdz 200 kvadrātmetru platībā. Lielākā daļa darījumu (68%) ar privātmājām Rīgā notika par cenām, kuras nepārsniedza 200 000 eiro robežu.

Lētajā galā – Dārziņi

Līdzīgi kā citos aizvadītajos gados, arī šogad noslēgto darījumu skaita ziņā lielākais un viens no lētākajiem privātmāju rajoniem bija Dārziņi. 2025. gada vidū Dārziņos vislētāk varēja nopirkt privātmājas, kas celtas agrāko dārzkopības sabiedrību laikā ar platību 50 līdz 100 kvadrātmetri. Šādu māju cena ir, sākot no 35 000 eiro. Arī darījumu vidējā cena Dārziņos bija viena no zemākajām – 61 478 eiro. Tomēr, salīdzinājumā ar 2024. gadu, šī gada aizvadītajos mēnešos lielā pieprasījuma dēļ vidējā darījumu cena palielinājusies par 14%. Šī gada pirmajā pusē sešos darījumos Dārziņos privātmāju pārdošanas cena pat pārsniedza 100 000 eiro.

