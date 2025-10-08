1945. gada 8. oktobrī. Pirms 80 gadiem aktrises un ierēdņa ģimenē Rīgā piedzima komponists, pianists un dziedātājs Uldis Stabulnieks, viena no 20. gadsimta beigu vadošajām latviešu estrādes mūzikas personībām, ar kā vārdu latviešu kultūras vēsturē vispirms asociējas leģendārā 1981. gada dziesma ar Māras Zālītes vārdiem "Tik un tā", kā arī pirmais latviešu blūzs "Miglas blūzs" (1972) ar Knuta Skujenieka vārdiem.
Sešdesmito gadu sākumā vēl kā Emīla Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas skolnieks Stabulnieks sāka spēlēt klavieres Raimonda Paula vadītajā Profesionāli tehnisko skolu pārvaldes jauniešu džeza orķestrī. Tāpat arī vēlāk visa mūža garumā mūziķa darbība pārsvarā asociējās ar džezu. Pirmo publikas mīlestību 60. gadu vidū Stabulnieks, no mūsdienu viedokļa ironiskā kārtā, iemantoja kā no Latvijas PSR obligātajā karadienestā iesaukto padomju karavīru ansambļa "Zvaigznīte" pianists un vēlāk ansambļa vadītājs. Konkursos viņa vadītās "Zvaigznītes" džeza mūziku un Imanta Kalniņa komponējumus uzņēma ar ovācijām. Citējot tā laika presi: "Orķestra mākslinieciskais vadītājs un komponists Uldis Stabulnieks, trompetists Gunārs Rozenbergs iemantojuši popularitāti mūsu zemes vieglās mūzikas cienītāju vidū." Dienests bija laiks, kad Stabulnieks sāka komponēt arī pats. Vēlāk 70.–80. gados viņš gan sacerēja estrādes un kora mūziku, gan arī darbojies kā teātra un kino komponists, turklāt tika atzīts, ka Stabulnieka paša izpildījumā viņa dziesmas skan vislabāk, niansētāk. Kad nosacīto padomju "stabilitāti" nomainīja kultūras ļaudīm skarbie 90. gadi, par mūziķa maizes avotu kļuva darbs par pianistu dažādos Rīgas restorānos un klubos. Tomēr gadsimta sākumā atkal bija vērojams radošais pacēlums, kuru 2012. gadā pārtrauca komponista nāve pēc ilgas un smagas slimības. Nacionālās enciklopēdijas šķirklī muzikoloģe Daiga Mazvērsīte raksta:
"U. Stabulnieks, kura personā apvienojās vairāki spilgti talanti – komponists, pianists, dziedātājs – ieņem īpašu vietu latviešu mūzikā gan kā autors, gan interprets.
(..) Viņa skaņdarbiem raksturīgs latviskums, iedziļināšanās dzejas niansēs, dziļums un interpretācijas nesamākslotība. U. Stabulnieks savā rāmajā, bet lokanajā un vīrišķīgajā balsī savu dziesmu ieskaņojumus padarījis par šedevriem, kam vairs nav līdzīgu interpretu."
"Sociāldemokrāts" 1925. gada 8. oktobrī
Cūku stallis pilsētā. E. Puķīts no Šarlotes ielas ziņojis policijai, ka Torģeļu ielā atrodas Nīcmaņa gruntsgabals, uz kura ierīkoti cūku staļļi, kuros turot un barojot pilsētas slimnīcas 45-55 cūkas. No cūku mēsliem pastāvīgi izgarojot pilnīgi nepanesama un smirdoša smaka, kas samaitājot gaisu visā apkārtnē. Viņa, Puķīša, māja atrodoties apmēram 10 metru attālumā no cūku staļļa, tā ka smirdoņa galīgi pārplūdinot ne tikai viņa nama sētu, bet arī ievelkoties dzīvokļos un viņa nama iedzīvotāji nevarot atvērt logus. Arī sētā grūti uzturēties nepanesamās smakas dēļ. Nama iedzīvotāji žēlojoties, ka nejaukā smaka pat ievelkoties dzīvokļos un samaitājot produktus, sasmirdinot veļu un drēbes.
