Līdzšinējie laika apstākļi ziemāju sējumu pārziemošanu pagaidām neapdraud, atzina aptaujātie lauksaimnieki.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Augkopības nodaļas konsultants Andris Skudra pastāstīja, ka patlaban situācija ar ziemājiem ir diezgan stabila, ko veicina praktiski visur redzamā sniega sega, un nav pamata bažām.
Tā kā zeme ir mitra un salijusi, kailsals varētu būt ļoti postošs gadījumā, ja sasaltu augsne, tāpēc uzsnigušo sniega kārtu, kura valsts mērogā svārstās aptuveni no astoņiem līdz 20 centimetriem, Skudra vērtēja ļoti pozitīvi, jo
tā pasargā sējumus no sasalšanas un ļauj nosūkties liekajam mitrumam.
Tāpat patlaban dzīvnieku radītie bojājumi rapšu sējumiem ir stipri mazāki, jo sniega segas dēļ dzīvniekiem ir grūtāk pieejamas lapu virsmas, atzina Skudra.
Augkopības eksperts pieminēja, ka sējumi ir ļoti labi sacerojuši Zemgalē un Kurzemē, bet Vidzemē un Latgalē sacerošanas intensitāte ir zemāka, jo šajos reģionos bija iekavējušies sēšanas darbi. Tomēr mazāk sacerojušiem augiem ir arī priekšrocība, jo tie ir mazāk pakļauti spēcīgam salam.
Viņš arī atzina, ka, salīdzinot ar pagājušo gadu, sējumi līdz šim nav piedzīvojuši spēcīgu salu.
Savukārt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "Latraps" Lauksaimniecības daļas vadītājs un valdes loceklis Ģirts Ozols sacīja, ka rudens ziemājiem nebija viegls, ko ietekmēja ilgstošais mitrums un sezonas izaicinājumi. Tādēļ daudzviet sēja notika vēlu, kas ierobežoja kultūraugu iespējas pilnvērtīgi attīstīties pirms ziemas iestāšanās.
Līdzšinējā ziema ir bijusi salīdzinoši mērena, un tikai tagad augsne pakāpeniski sāk sasalt, skaidroja Ozols.
Viņš arī norādīja, ka pašreizējos apstākļos ziemāji temperatūrā līdz mīnus 20 grādiem jūtas pietiekami droši, jo tos pasargā sniega sega, kas nodrošina nepieciešamo siltumizolāciju.
Ozols uzsvēra, ka ziema faktiski tikai sākusies un iespējami vēl dažādi izaicinājumi, īpaši, ja gaidāmas krasas temperatūras svārstības vai ilgstoši atkušņi bez sniega segas.
