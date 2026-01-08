Viena no tendencēm sējas un augsnes apstrādes tehnoloģijās, ko iezīmēja novembrī Vācijā notikusī industrijas izstāde ""Agritechnica 2025" slēpjas darba soļu kombinēšanā. Mūsdienu mašīnas ļauj apvienot vairākus darba soļus vienā piegājienā, ievērojami palielinot efektivitāti.
Viens no piemēriem ir sēšanas un kultivēšanas apvienošana. Šī metode ļauj vienlaikus kontrolēt nezāles un sēt sēklas, samazinot herbicīdu lietošanu un aizsargājot augsnes struktūru.
Vēl viena svarīga tendence ir sējas un zemsakņu mēslošanas apvienojums. Vienlaicīga sēklu un mēslojuma lietošana nodrošina, ka augus ar optimālajām barības vielām apgādā jau no paša sākuma. Tas veicina labāku kultūraugu augšanu un lielāku ražu. Mūsdienu mašīnas spēj precīzi kontrolēt izmantotā mēslojuma daudzumu, samazinot izmaksas un vienlaikus aizsargājot vidi.
Papildu problēma, kas joprojām nav atrisināta visiem pneimatisko sējmašīnu ražotājiem, ir pareizas gaisa plūsmas iestatīšana attiecīgajai sēklai. Eksperimenti liecina, ka standarta ventilatora ātruma iestatījums nav pietiekams un praksē ventilators tiek darbināts ar pārmērīgu ātrumu, t.i., ar pārāk lielu gaisa plūsmu.
Piemēram, Lemken ir nācis klajā ar interesantu pieeju – iQblue ventilatora automatizācijas sistēmu, kas saņēma Agritechnica Innovation Award sudraba medaļu. Ar šo risinājumu mēra iesūktā gaisa daudzumu un nosaka diferenciālo spiedienu attiecībā pret raksturīgo karti. Tas ļauj automātiski iestatīt optimālo ātrumu katrai mašīnai un katram sēklu veidam, novēršot pārmērīgu gaisa ieplūdi. Sistēma var veikt visus uzdevumus, sākot no vienkārša displeja līdz automātiskai vadībai.
GPS atbalstītas sistēmas nodrošina precīzu sēklu izvietošanu. Mainīgas sēklu normas atkarībā no augsnes zonām palielina ražu un samazina sēklu patēriņu. Sensori un mākslīgā intelekta atbalstītas lēmumu atbalsta sistēmas (DSS) optimizē sēšanu reāllaikā.
Piemēram, Amazone ar EasyTram piedāvā pieeju, kas ļauj vienas sēklas un tilpuma plūsmas sējmašīnām pārslēgties un izveidot braukšanas joslas neatkarīgi no darba platuma un sēšanas virziena. Tas var būt īpaši interesanti gariem un sarežģītiem laukiem vai vietām, kurās pastāv erozijas risks.
Arvien svarīgāka kļūst arī datu pārsūtīšana un apmaiņa starp mašīnām, un daudzi ražotāji strādā pie šā jautājuma. Autonomās sējmašīnas un lauka roboti veic uzdevumus ar augstu precizitāti. Apvienojot to ar telemetrijas platformām (piemēram, Exatrek), tiek nodrošināta netraucēta dokumentācija un analīze, līdz pat CO₂ efektivitātes novērtēšanai.
Vēl viena tendence sēšanas tehnoloģijās ir precīza instrumentu vadība, un visiem ir nepieciešama precīza dziļuma kontrole. Daudzi ražotāji piedāvā jaunas pieejas – sākot no paralelograma regulēšanas līdz Väderstad TriForce II sistēmai. 4Disc GmbH piedāvā horizontāli rotējošu sēklas disku tiešajai sējai, zem kura tiek novietota sēkla.
Dažādu šķirņu sēklu sēja ir tēma, ko risina daudzi ražotāji. Piemērs ir APV, kas savā atkārtotas sēšanas iekārtā izmanto papildu tvertni un papildu sējas iekārtas, un Vredo, kas savā atkārtotas sēšanas sistēmā izmanto dažādus rindu platumus, ļaujot vienlaikus iesēt vairākus kultūraugus.
Turpmākie sasniegumi ietver elastīgus sēšanas laikus, izmantojot laika apstākļu datu integrāciju (piemēram, ar Agrirouter atbalstītu DSS), un sēšanas tehnoloģiju ar augstu augsnes pielāgošanos sausuma periodiem un spēcīgām lietavām.
