Bulduru tehnikums pagājušā gada nogalē saņēmis trīs jaunus dronus, kas ievērojami paplašinās mācību tehnisko bāzi un stiprinās audzēkņu praktiskās iemaņas modernajās tehnoloģijās.
Pēc tehnikuma lūguma dronus dāvinājis Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas (MilTech Latvia) biedrs, uzņēmums Ardlat.
Dronus izmantos Dārzkopības un Ainavu būvtehniķu izglītības programmu mācību procesā,
apsekojot teritorijas, novērtējot augu veselību, monitorējot objektus un citos ar lauksaimniecību un ainavu apsaimniekošanu saistītos darbos.
Kopš 2024. gada MilTech Latvia ir arī oficiāls pārstāvis Aizsardzības ministrijas Konsultatīvajā padomē, nodrošinot militāro tehnoloģiju un dronu industrijas viedokļa pārstāvniecību valsts aizsardzības politikas veidošanā. Asociācijas iesaiste izglītības veicināšanā atspoguļo tās mērķi stiprināt Latvijas tehnoloģisko attīstību un jauno speciālistu sagatavošanu nākotnes vajadzībām.
Dronu tehnoloģijas ir neatņemama nākotnes lauksaimniecības un infrastruktūras pārvaldības sastāvdaļa. Ir svarīgi, ka jaunie speciālisti tās apgūst jau mācību laikā.
