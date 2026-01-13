Mēslošanas tehnoloģiju tendence turpina virzīties uz zemu zudumu, precīzu un vajadzībām atbilstīgu barības vielu lietošanu - tas secināts novembrī Vācijā notikušajā lauksaimniecības industrijas izstādē "Agritechnica 2025".
Kopš 2025. gada šķidrmēslu tehnoloģijās uzmanības centrā ir obligāta mēslojuma izkliedēšana tuvu zemei un joslās, arī zālājos.
Lai to panāktu, ražotāji izstrādā vieglākas mašīnas ar augstu efektivitāti, uzlabotus piekabināmos un šļūteņu sadalītājus, kā arī alternatīvas sistēmas.
Arī precīza mēslojuma izkliedēšana turpina pieaugt, savukārt sekciju kontrole joprojām ir centrālais elements efektīvai šķidrmēslojuma izkliedēšanai.
Uzmanība tiek pievērsta arī maksimālai precizitātei un automatizācijai minerālmēslu lietošanā.
Elektronika, sensori un arvien vairāk uz mākslīgo intelektu balstītas sistēmas ņem vērā vēju, slīpumus un augsnes apstākļus, kā arī nodrošina pašoptimizējošus mēslojuma izkliedētājus.
Pneimatiskie izkliedētāji ir arvien pieprasītāki, jo tie piedāvā priekšrocības sarežģītos vides apstākļos un precīzā mēslošanā.
Ražotāji arvien vairāk koncentrējas arī uz kombinētajām metodēm. Tendence apvienot augsnes apstrādi un mēslošanu, kā arī sēšanu un mēslošanu turpinās līdztekus klasisko cieto mēslošanas līdzekļu lietošanas metožu attīstībai.
Ražotāji arvien vairāk piedāvā daudztvertņu sējmašīnas Eiropas tirgum. Kopumā uzmanība tiek pievērsta paaugstinātai efektivitātei, vides aizsardzībai un vienkāršotiem apstākļiem, tādējādi ieguldījumi modernā mēslošanas tehnoloģijā parasti ir ienesīgi.
