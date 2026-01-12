Latvijā turpina mazināties rudzu sējumu platības, turklāt starp trim lielākajiem audzētājiem divi ir Dānijas pilsoņiem piederoši uzņēmumi. Lauku atbalsta dienests (LAD) ziņo – pērn salīdzinājumā ar 2024. gadu atbalstam pieteiktās rudzu sējumu platības bija 24 727 hektāri – par 5722 ha jeb par 18,8 procentiem mazākas nekā gadu agrāk. 

Zema iepirkuma cena, kuras iemesls – mazais pieprasījums – ir viens no rudzu sējumu platību samazināšanas skaidrojumiem. Maiznieki vērš uzmanību uz ēšanas tradīciju maiņu un arī sarūkošo pircēju daudzumu, kas mazina pieprasījumu pēc rudzu miltiem kopumā. 

Kristaps Amsils, vislielākā graudu pārstrādes uzņēmuma AS Dobeles dzirnavnieks valdes priekšsēdētājs, norādījis – lai arī rudzu maizi uzskatām par vienu no latviskās virtuves pamatvērtībām, Eiropā un pasaulē rudzus var vērtēt vien kā nišas graudaugu. Arī Dobeles dzirnavnieka produkcijā, kuras ražošanā izmantoto Latvijas izcelsmes rudzu īpatsvars esot vairāk nekā 90%, rudzi no kopējā graudaugu daudzuma veido salīdzinoši nelielu īpatsvaru – 10–12 tūkstošus tonnu. "Paredzam, ka arī tuvāko gadu laikā rudzu patēriņš pārtikā samazināsies," spriež K. Amsils.  

