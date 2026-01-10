Lai augļu sulas un nektāri būtu piemērotāki lietotāju augošajam pieprasījumam pēc dzērieniem ar mazāku cukura saturu, no šā gada 14. jūnija spēkā stāsies izmaiņas šo produktu ražošanas regulējumā.
Tās paredzēs arī skaidrāku produkta marķējumu un daudzveidīgāku piedāvājumu.
Līdz šim veikalos varēja iegādāties ierastās augļu sulas, kā arī sulas no koncentrāta un nektārus, bet jau no 14. jūnija
ražotāji varēs piedāvāt jaunu sulas veidu – augļu sulu ar samazinātu cukura saturu un augļu sulu no koncentrāta ar samazinātu cukura saturu.
Pateicoties jaunajām tehnoloģijām, no augļu sulām var atdalīt dabīgos cukurus. Tādējādi dabīgo cukuru saturs šādās sulās būs samazināts par 30%, vienlaikus saglabājot visas pārējās sulas būtiskās fizikālās, ķīmiskās, organoleptiskās un uzturvērtības īpašības. Patērētājs šīs sulas viegli atpazīs pēc produkta nosaukuma – marķējumā būs norādīts, ka augļu sula ir ar samazinātu cukura saturu.
Arī nektāru regulējumā sagaidāmas izmaiņas. Pašlaik pievienotā cukura daudzums nektārā var sasniegt līdz 20% no gatavā produkta kopējās masas, bet no 14. jūnija ražotajos nektāros cukura daudzums tiks pielāgots augļu īpašībām.
Piemēram, ja nektārs tiks gatavots no skābiem augļiem (jāņogas vai upenes), pievienotā cukura daudzums nedrīkstēs pārsniegt 20%. Savukārt saldākiem augļiem (piemēram, mango vai banāniem) cukuru būs atļauts pievienot līdz 15%, bet nektāriem no augļiem ar dabīgu saldu garšu (piemēram, āboliem vai bumbieriem) ne vairāk par 10%.
Izmaiņas marķējuma prasībās viesīs skaidrību arī tiem, kuri līdz šim nesaprata, vai kokosriekstu sula un ūdens ir viens un tas pats: jaunās prasības ieviesīs skaidrību – kokosriekstu ūdens ir tas pats, kas kokosriekstu sula!
Atgādinām, ka augļu sulām, izņemot Latvijā ražotu smiltsērkšķu sulu, kurai atļauts pievienot cukuru līdz 140 gramiem uz litru, ražošanas procesā cukurus nedrīkst pievienot. Lai patērētājiem būtu lielāka skaidrība par augļu sulas uzturvērtības īpašībām, ražotāji no 2026. gada 14. jūnija
augļu sulu marķējumā drīkstēs brīvprātīgi norādīt, ka produkts satur tikai dabīgus cukurus.
Savukārt augļu sulas un nektārus, kas būs saražoti līdz 2026. gada 13. jūnijam atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, varēs turpināt tirgot līdz to pilnīgai izpārdošanai.
