Kaitēkļi ziemas miežu sējumos nav paši bīstamākie kaitīgie organismi. 

1. Tripši, laputis

Izplatītāko – tripšu – klātbūtne novērota, sākot ar maija vidu, kad Krāslavas, Bauskas, Valmieras un Valkas novadā tie bija atrodami uz 2–8% augu. Jūnijā kaitēkļus pamanīja arī Gulbenes, Krāslavas, Cēsu, Jēkabpils, Dienvidkurzemes, Ventspils un Kuldīgas novada sējumos 2–12% izplatībā. Kaitēklis bija izplatīts pietiekami daudzos novados, lai tā darbībai tiktu pievērsta uzmanība.

Vasaras miežu sējumos Aizkraukles, Valmieras, Gulbenes, Līvānu un Ventspils novadā jūnija sākumā savu kaitniecisko darbību uzsāka pirmie atsevišķie laputu īpatņi ar izplatību 2–6%. Miežu attīstība pa novadiem bija izteikti atšķirīga – to, jau sākot ar sējas laiku, ietekmēja nokrišņu intensitāte novados. Jūnija vidū nelielas laputu kolonijas barojās arī Kuldīgas un Tukuma novada sējumos. Nevienā no apsekotajiem sējumiem laputu izplatība nepārsniedza 8%, tādējādi kaitēkļu klātbūtne augu attīstību būtiski neietekmēja.

 

