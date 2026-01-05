Lai stiprinātu Latvijas pārtikas pašnodrošinājumu un ilgtermiņā uzlabotu Latvijas meža resursu izmantošanas efektivitāti, valdība apstiprinājusi valsts pētījumu programmu 2026.–2028. gadam lauksaimniecības un meža resursu izpētei paredzot sešus miljonus eiro.
Programmā plānots ieviest inovācijas audzēšanas tehnoloģijās, izpētīt audzēšanas mehanizācijas, alternatīvu augu aizsardzības līdzekļu, dažādu segumu un augsnes ielabošanas efektivitāti. Plānots arī izstrādāt dažādu patogēnu un slimību diagnostikas metodes efektīvākai to izplatības risku mazināšanai.
Tāpat iecerēts radīt jaunus pārtikas produktus ar augstu pievienoto vērtību, izmantojot vietējos augļus, dārzeņus, pākšaugus un zivsaimniecības izejvielas.
Svarīga programmas sastāvdaļa ir arī sabiedrības un pārtikas apgādes sistēmu noturības stiprināšana krīzes apstākļos – pētījumi tiks veltīti nekaitīgas un veselīgas pārtikas pieejamībai, infekciju savlaicīgai novēršanai, kā arī antimikrobiālās rezistences izplatības mazināšanai dzīvniekos un pārtikas ķēdē.
Otrs nozīmīgs virziens pētījumu programmā būs veltīts Latvijas meža resursiem, lai veicinātu nozares konkurētspēju globālā tirgū un stiprinātu tās ieguldījumu mūsu valsts ekonomiskajā un enerģētikas drošībā.
Ņemot vērā pēdējo gadu ekstrēmos laika apstākļus un to ietekmi uz mežu, pētījumā plānots rast jaunus risinājumus ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai, lai saglabātu ienākumu avotu lauku apvidos un veicinātu atjaunojamo resursu izmantošanu. Lai sekmētu kvalitatīvu datu ieguvi, plānots pilnveidot Nacionālo meža monitoringu, tostarp izmantojot sensorus un akustiskos risinājumus.
Zemkopības ministrs Armands Krauze: "Latvijai ir svarīgi stiprināt pārtikas, ekonomisko un ekoloģisko drošību, kā arī sekmēt noturību pret klimata pārmaiņām, ārējiem satricinājumiem un veicināt lauksaimniecisko ražošanu kā stratēģiski svarīgu tautsaimniecības nozari mūsu valsts pašnodrošinājumam. Mērķtiecīgi ieguldījumi pētniecībā un inovācijās palīdzēs efektīvāk pielāgoties pārmaiņām, vienlaikus radot jaunas zināšanas, tehnoloģijas un produktus ilgtspējīgai dabas resursu izmantošanai un Latvijas ekonomikas izaugsmei."
Programmu izstrādājusi Zemkopības ministrija, konsultējoties ar Latvijas Zinātnes padomi un sadarbojoties ar Zemkopības ministrijā izveidotu Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares zināšanu un inovāciju stratēģiskās vadības padomi.
