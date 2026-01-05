Ņemot vērā 2025. gada nelabvēlīgo laika apstākļu nodarītos postījumus saimniecībās, kas ietekmē arī vairāku prasību izpildi gaidāmajā saimniekošanas sezonā, ir pieļautas atkāpes vairāku labas lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVS) nosacījumu izpildē.
Minētās atkāpes noteiktas, lai atvieglotu prasību izpildi saimniecībās, kur laika apstākļu nodarītie postījumi būtiski ietekmējuši saimniekošanu.
2026. gadā tiks piemērots atbrīvojums no ziemas seguma un augu maiņas prasībām (LLVS 5, LLVS 6 un LLVS 7)
tiem atbalsta pretendentiem, kuri Lauku atbalsta dienestā (LAD) ir iesnieguši informāciju par plūdu un lietavu nodarītajiem postījumiem.
LAD ir nosūtījis lauksaimniekiem arī informatīvas vēstules par paredzētajām atkāpēm 2026. gadam, skaidrojot, kādos gadījumos tās būs piemērojamas.
Atvieglojumi gan būs piemērojami tikai tad, ja līdz 2025. gada 30. decembrim LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai mobilajā lietotnē iesniegta informācija un fotofiksācija par plūdu un lietavu skartajām teritorijām, kas saimniecībā radījuši postījumus.
Svarīgi!
- Atkāpes neattieksies uz ekoshēmām EKO1 (videi un klimatam labvēlīga lauksaimniecības prakse) un EKO7 (agroekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecības), un šo ekoshēmu nosacījumi 2026. gadā ir jāievēro pilnā apmērā.
- Ja prasības tiek izpildītas tikai daļēji, attiecīgi ekoshēmu atbalsts tiks aprēķināts proporcionāli prasības izpildes apjomam.
