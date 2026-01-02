Pēc daudziem nostrādātiem gadiem, kad ikdiena ir saistīta ar fermu apmeklējumiem, gan ārstējot dzīvniekus, gan palīdzot izstrādāt slimību profilakses protokolus, aizvien biežāk uzdodu sev jautājumu: vai izprotu kopsakarības, pirms sniedzu rekomendācijas dzīvnieku īpašniekam? šo jautājumu uzdodu sev aizvien biežāk. Man patiesi ir bijusi privilēģija vērot, kā attīstās piensaimniecība, kā mainījušies saimnieki un kā notiek paaudžu maiņa. Tas ir acīm redzams, ka ar smagu darbu un zināšanām saimniekiem daudzviet ir izdevies izveidot augstražīgus, labi apsaimniekotus ganāmpulkus. Taču arī veterinārārsta loma šeit ir būtiska.

Ar gandarījumu varu secināt, ka Vidzemes veterinārā servisa komanda, tostarp veterinārārsti, ir klātesoša šajās saimniecībās, kopā ar saimniekiem apspriežot, analizējot izaugsmes iespējas un kā veikt uzlabojumus jomās, kur rezultāti dzīvnieku īpašniekus neapmierina. Precīzi dati šajā procesā ir būtiski. Noslēguma procesā parasti ir rekomendāciju sniegšana, un ir labi, ja pēc šo rekomendāciju īstenošanas ir izmērāmi pozitīvi rezultāti. Ja tas tā nav vai kļuvis sliktāk, jāsaņem atbilde, kāpēc rezultāti izpalika.

 Jāņem vērā, ka katras izmaiņas saimniekam prasa ieguldījumu, un viņš cer uz investīciju atdevi. Ja tas nenotiek, iespējams, ir izpalicis kāds būtisks nepamanīts faktors un rekomendācijas nav pilnīgas. Ja strādā ar ganāmpulka veselības filozofiju, tad zināšanas visu laiku jāpilnveido, lai spētu saskatīt visu spēles laukumu pilnībā.

