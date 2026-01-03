Sistēma saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas tika pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Sliežu vadības sistēmas jau sen ir stingri nostiprinājušās mūsdienu lauksaimniecības tehnikā. Mašīnu vadības sistēmas tagad piedāvā pat automatizētu sliežu plānošanu, kas ir saskaņota ar lauka ģeometriju.
Tomēr klasiskās sliežu vadības sistēmas darbojas uz līdzenas virsmas, t. i., 2D formātā, un neņem vērā augstuma profilus vai nelīdzenas zemes zonas. Tas noved pie pārklāšanās vai atstarpēm kalnainā vai nelīdzenā reljefā un attiecīgi resursu izmantošanas, kas ir tālu no ideālas.
Duxalpha ir pirmā 3D sliežu vadības sistēma, kas paredzēta izmantošanai lauksaimniecības tehnikā. Katra lauka topogrāfija tiek precīzi reģistrēta un pārveidota digitālā augstuma modelī. Plānojot sliežu ceļus, automātiski tiek ņemts vērā reljefa slīpums un augstuma profili. Integrētā 3D kartēšanas funkcija iezīmē kritiskās zonas, piemēram, grāvjus vai ieplakas, un aktīvi brīdina par bīstamām zonām.
Duxalpha piedāvā arī starpražotāju risinājumu dažādu mašīnu un ierīču inteliģentai savienošanai tīklā. Mašīnas tiek sinhronizētas dažādās vietās, izmantojot mākoņpakalpojumu, kas nozīmē, ka vairāki transportlīdzekļi var strādāt paralēli vai tikt pārvietoti uz nākamajiem laukiem. Šis process nodrošina pilnībā tīklā savienotu, precīzu lauka apstrādi gan esošajām, gan jaunajām mašīnām neatkarīgi no ražotāja.
Tas piedāvā digitālu darba vidi, kurā visi dati no kultūraugu ražošanas, mašīnu darbības un pārvaldības tiek apvienoti centralizēti. Sistēmu var modernizēt neatkarīgi no zīmola.
Otrais GNSS uztvērējs nodrošina precīzu sliežu vadību pat piekabināmiem agregātiem. Tādējādi Duxalpha ir nozīmīgs un inovatīvs sasniegums sliežu vadības sistēmu jomā lauksaimniecības vidē.
