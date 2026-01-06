Būtiska loma videi draudzīgā saimniekošanā un siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazināšanā ir oglekļa (C) piesaistei augsnē. Viens no labākajiem variantiem, kā kvalitatīvi saistīt C, ir komposta veidošana. Komposts ir organisko atlieku vai augsnes un organisko atlieku maisījums, kas pakļauts aerobam kompostēšanas procesam, un to lieto augsnes ielabošanai vai kā mēslošanas līdzekli, arī kā substrātu dārzeņkopībā. Tas ir veids, kā augsnei atdot daļu no tā, ko ar ražu esam paņēmuši. Komposts ir ne tikai labs augu barības vielu avots, bet arī uzlabo augsnes struktūru, palielina tās spēju noturēt ūdeni un barības vielas.

Dabīgu procesu rezultātā C piesaista augi un noglabā savā biomasā, tādā veidā izņemot to no aprites. Zemkopju uzdevums ir sekmēt augu augšanu un mācēt šo piesaistīto C masu nepalaist atpakaļ atmosfērā. Daļēji to var risināt ar augu atlieku iestrādāšanu augsnē. 

Lai sekmīgāk norisinātos augu atlieku sadale augsnē, ir labi, ja iestrādājamajā materiālā ir gan sausā daļa (materiāls ar lielu sausnas daudzumu), gan zaļā daļa (sulīgas augu daļas). Organiskā viela sastāv no oglekļa savienojumiem, tādējādi, palielinot organiskās vielas saturu augsnē, palielinās arī saistītā C daudzums, kas nenonāk atmosfērā un nepalielina SEG daudzumu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē