Nīderlandes ražotājs "Trioliet" izstrādājis elektrisko ķīpu attinēju 'T50 Triomatic' automatizētajai barošanas sistēmai.
Tas paredzēts salmu, siena un lucernas ķīpu un rituļu apstrādei līdz nepieciešamajam šķiedru garumam.
T50 ir aprīkots ar griešanas sistēmu ar izturīgiem nažiem un īpašu veltni, kas darbojas ar mazu ātrumu.
Šī konstrukcija ļauj apstrādāt lopbarību bez pārmērīgas putekļu veidošanās un samazina zudumus.
Tiek saglabāta materiāla šķiedrainā struktūra, un nav nepieciešama papildu putekļu noņemšana. Asmeņus aizsargā patentēta sistēma, kas novērš bojājumus, ko rada akmeņi un citi svešķermeņi.
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Nīderlandes ražotājs "Trioliet" izstrādājis elektrisko ķīpu attinēju 'T50 Triomatic' automatizētajai barošanas sistēmai.
Tas paredzēts salmu, siena un lucernas ķīpu un rituļu apstrādei līdz nepieciešamajam šķiedru garumam.
T50 ir aprīkots ar griešanas sistēmu ar izturīgiem nažiem un īpašu veltni, kas darbojas ar mazu ātrumu.
Šī konstrukcija ļauj apstrādāt lopbarību bez pārmērīgas putekļu veidošanās un samazina zudumus.
Tiek saglabāta materiāla šķiedrainā struktūra, un nav nepieciešama papildu putekļu noņemšana. Asmeņus aizsargā patentēta sistēma, kas novērš bojājumus, ko rada akmeņi un citi svešķermeņi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem