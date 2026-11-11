Augsnes stāvokli saimniecībā var novērtēt ar praktiskiem lauka testiem

Lai uzzinātu ko vairāk par augsnes ielabošanu un kaitīgo organismu ierobežošanu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) kopā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti oktobrī rīkoja mācības, uzsvaru liekot uz praktisko pusi.
Nodarbībā Ogres novadā mācību dalībnieki apskatīja ziemas rapša, ziemas kviešu, zālāja un kukurūzas rugaines laukus un izmēģināja augsnes struktūras novērtēšanu ar lāpstas testu. Tika vērtēta augsnes struktūra, mitrums, sakņu augšana un slieku klātbūtne, kā arī izmantots penetrometrs augsnes blīvuma noteikšanai.
Mācībās demonstrēja arī ātro augsnes mikrobioloģiskās aktivitātes noteikšanas metodi ar parauga testu un viedtālruņa lietotni.
LLKC uzsvēra, ka augsnes sablīvējums un pārlieks mitrums var ierobežot sakņu attīstību un ražas potenciālu, savukārt augu maiņa un kvalitatīva sēkla ir būtiski profilakses pasākumi pret kaitīgajiem organismiem, kas saglabājušies augsnē.
Šādi vienkārši lauka novērojumi neaizstāj laboratoriskās analīzes, taču palīdz pamanīt problēmas un plānot turpmākos augsnes apsaimniekošanas darbus.
LLKC un LBTU mācību aktivitātes dažādās nozarēs paredzētas līdz 2029. gadam. Par nākamajām mācībām un pieteikšanās iespējām var uzzināt: www.llkc.lv.
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Lai uzzinātu ko vairāk par augsnes ielabošanu un kaitīgo organismu ierobežošanu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) kopā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti oktobrī rīkoja mācības, uzsvaru liekot uz praktisko pusi.
Nodarbībā Ogres novadā mācību dalībnieki apskatīja ziemas rapša, ziemas kviešu, zālāja un kukurūzas rugaines laukus un izmēģināja augsnes struktūras novērtēšanu ar lāpstas testu. Tika vērtēta augsnes struktūra, mitrums, sakņu augšana un slieku klātbūtne, kā arī izmantots penetrometrs augsnes blīvuma noteikšanai.
Mācībās demonstrēja arī ātro augsnes mikrobioloģiskās aktivitātes noteikšanas metodi ar parauga testu un viedtālruņa lietotni.
LLKC uzsvēra, ka augsnes sablīvējums un pārlieks mitrums var ierobežot sakņu attīstību un ražas potenciālu, savukārt augu maiņa un kvalitatīva sēkla ir būtiski profilakses pasākumi pret kaitīgajiem organismiem, kas saglabājušies augsnē.
Šādi vienkārši lauka novērojumi neaizstāj laboratoriskās analīzes, taču palīdz pamanīt problēmas un plānot turpmākos augsnes apsaimniekošanas darbus.
LLKC un LBTU mācību aktivitātes dažādās nozarēs paredzētas līdz 2029. gadam. Par nākamajām mācībām un pieteikšanās iespējām var uzzināt: www.llkc.lv.
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