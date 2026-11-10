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#lauktehnika

'Massey Ferguson' prezentē jaunas N sērijas sējmašīnas

Sagatavots pēc ražotāju un tīmekļa informācijas
/
Agro Tops
2026. gada 10. novembris, 00:01
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2026. gada 10. novembris, 00:01
'Massey Ferguson' N sērijas sējmašīna.
'Massey Ferguson' N sērijas sējmašīna.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

'Massey Ferguson' 2026. gada "Farm Progress Show" izstādē ASV prezentējis jauno N sērijas precīzās sējas sējmašīnu līniju.

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Jaunās iekārtas paredzētas galvenokārt šauru rindu sējai, piedāvājot plašas konfigurācijas iespējas un rūpnīcā integrētas precīzās sējas tehnoloģijas.

Jaunā N sērija būs pieejama sešās konfigurācijās. Piedāvājumā ietilpst 23, 24, 31 un 32 rindu modeļi ar 38 centimetru rindu atstarpi, kā arī 24 rindu versijas ar 51 un 56 centimetru atstarpi. Šāds modeļu klāsts ļauj pielāgot sējmašīnu dažādām audzēšanas tehnoloģijām un saimniecību vajadzībām.

Precīzai sējai paredzētas tehnoloģijas

N sērijas sējmašīnu pamata aprīkojumā iekļautas Gen3, vSet2, vDrive un DeltaForce tehnoloģijas. To kombinācija nodrošina precīzu sēklu dozēšanu, individuālu sējas agregātu vadību un automātisku pielāgošanos mainīgiem lauka apstākļiem.

Elektriskā vDrive piedziņas sistēma ļauj neatkarīgi kontrolēt katru sējas agregātu, kā arī mainīt sēšanas normu darba laikā. Savukārt DeltaForce tehnoloģija automātiski regulē sējas agregāta piespiedējspēku, pielāgojoties augsnes apstākļiem. Tas palīdz nodrošināt vienmērīgu sēklas iestrādes dziļumu arī mainīga reljefa un augsnes blīvuma apstākļos.

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Ieteiktie raksti

Sējmašīnu aprīkojumu iespējams papildināt ar papildu sēšanas vadības un iekārtas tīrīšanas sistēmām. Konstrukcija paredzēta arī turpmākiem tehnoloģiskiem uzlabojumiem, nodrošinot iespēju pielāgot tehniku nākotnes prasībām.

Liela ietilpība ilgākam darba laikam

Sēklu uzglabāšanai paredzētas divas centrālās tvertnes, katras ietilpība ir aptuveni 1585 litri. Papildus iespējams aprīkot sējmašīnu ar šķidrā mēslojuma tvertni, kuras ietilpība sasniedz līdz 1890 litriem.

Lielā tvertņu ietilpība ļauj samazināt uzpildes pārtraukumu skaitu un efektīvāk izmantot darba laiku sējas sezonā, īpaši lielās platībās.

Galvenokārt Ziemeļamerikas tirgum

Jaunā Massey Ferguson N sērija primāri paredzēta Ziemeļamerikas lauksaimniekiem. Pagaidām uzņēmums nav paziņojis par plāniem šo sējmašīnu modeļu līniju piedāvāt Eiropas tirgū.

Tomēr jaunās sērijas prezentācija apliecina ražotāja turpmāko virzību uz precīzās sējas tehnoloģiju attīstību, lielāku automatizāciju un individuāli vadāmiem sējas agregātiem.

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'Massey Ferguson' 2026. gada "Farm Progress Show" izstādē ASV prezentējis jauno N sērijas precīzās sējas sējmašīnu līniju.

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Jaunās iekārtas paredzētas galvenokārt šauru rindu sējai, piedāvājot plašas konfigurācijas iespējas un rūpnīcā integrētas precīzās sējas tehnoloģijas.

Jaunā N sērija būs pieejama sešās konfigurācijās. Piedāvājumā ietilpst 23, 24, 31 un 32 rindu modeļi ar 38 centimetru rindu atstarpi, kā arī 24 rindu versijas ar 51 un 56 centimetru atstarpi. Šāds modeļu klāsts ļauj pielāgot sējmašīnu dažādām audzēšanas tehnoloģijām un saimniecību vajadzībām.

Precīzai sējai paredzētas tehnoloģijas

N sērijas sējmašīnu pamata aprīkojumā iekļautas Gen3, vSet2, vDrive un DeltaForce tehnoloģijas. To kombinācija nodrošina precīzu sēklu dozēšanu, individuālu sējas agregātu vadību un automātisku pielāgošanos mainīgiem lauka apstākļiem.

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Ieteiktie raksti

Elektriskā vDrive piedziņas sistēma ļauj neatkarīgi kontrolēt katru sējas agregātu, kā arī mainīt sēšanas normu darba laikā. Savukārt DeltaForce tehnoloģija automātiski regulē sējas agregāta piespiedējspēku, pielāgojoties augsnes apstākļiem. Tas palīdz nodrošināt vienmērīgu sēklas iestrādes dziļumu arī mainīga reljefa un augsnes blīvuma apstākļos.

Sējmašīnu aprīkojumu iespējams papildināt ar papildu sēšanas vadības un iekārtas tīrīšanas sistēmām. Konstrukcija paredzēta arī turpmākiem tehnoloģiskiem uzlabojumiem, nodrošinot iespēju pielāgot tehniku nākotnes prasībām.

Liela ietilpība ilgākam darba laikam

Sēklu uzglabāšanai paredzētas divas centrālās tvertnes, katras ietilpība ir aptuveni 1585 litri. Papildus iespējams aprīkot sējmašīnu ar šķidrā mēslojuma tvertni, kuras ietilpība sasniedz līdz 1890 litriem.

Lielā tvertņu ietilpība ļauj samazināt uzpildes pārtraukumu skaitu un efektīvāk izmantot darba laiku sējas sezonā, īpaši lielās platībās.

Galvenokārt Ziemeļamerikas tirgum

Jaunā Massey Ferguson N sērija primāri paredzēta Ziemeļamerikas lauksaimniekiem. Pagaidām uzņēmums nav paziņojis par plāniem šo sējmašīnu modeļu līniju piedāvāt Eiropas tirgū.

Tomēr jaunās sērijas prezentācija apliecina ražotāja turpmāko virzību uz precīzās sējas tehnoloģiju attīstību, lielāku automatizāciju un individuāli vadāmiem sējas agregātiem.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Ko tu saņemsi:

🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem

 

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#lauktehnika
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