Vācijas lauksaimniecības tehnikas ražotājs 'Fendt' prezentējis jaunās paaudzes 1100 Vario MT Gen2 kāpurķēžu traktoru sēriju.
Tajā iekļauti četri modeļi ar dzinēja jaudu no 521 līdz 680 ZS. Jaunā sērija izceļas ar jaudīgākiem MAN dzinējiem, pilnveidotu transmisiju, uzlabotu kāpurķēžu šasiju un modernizētu vadītāja kabīni.
Pasaules pirmizrādi jaunie traktori piedzīvoja 2026. gada "Farm Progress Show" izstādē ASV, Aiovā. Tā bija pirmā reize, kad Fendt globālu traktoru modeļa prezentāciju rīkoja Ziemeļamerikā.
Četri modeļi ar jaudu līdz 680 ZS
Fendt 1100 Vario MT Gen2 sērijā ietilpst četri modeļi: 1151, 1156, 1162 un 1167 Vario MT. Pirmie trīs aprīkoti ar 15,2 litru sešcilindru MAN D3876 dīzeļdzinēju, savukārt jaudīgākais 1167 Vario MT saņēmis 16,2 litru MAN D4276 dzinēju.
Modeļu jauda ir šāda:
- 1151 Vario MT Gen2 – 521 ZS;
- 1156 Vario MT Gen2 – 571 ZS;
- 1162 Vario MT Gen2 – 625 ZS;
- 1167 Vario MT Gen2 – 680 ZS.
Jaudīgākā modeļa maksimālais griezes moments sasniedz 3100 Nm. Visi dzinēji darbojas ar 1700 apgr./min nominālo apgriezienu režīmu, izmantojot Fendt iD zemu dzinēja apgriezienu koncepciju, kas paredzēta augstas jaudas un efektīvas degvielas izmantošanas apvienošanai.
Pilnveidota transmisija un hidraulika
Jaunās paaudzes traktori aprīkoti ar VarioDrive TA400T bezpakāpju transmisiju, kas pielāgota lielākajai dzinēju jaudai. Maksimālais braukšanas ātrums uz priekšu sasniedz 40 km/h.
Hidrauliskās sistēmas maksimālā ražība ir līdz 440 l/min, ko nodrošina divi mainīgas ražības sūkņi ar 220 l/min jaudu katrs. Šāds risinājums paredzēts darbam ar energoietilpīgiem agregātiem un hidrauliskajām sistēmām.
Uzlabota kāpurķēžu šasija un piekare
Būtiski pilnveidota arī traktora ritošā daļa. SmartRide+ piekares sistēma uzlabo braukšanas komfortu un nodrošina stabilāku kustību uz nelīdzenas virsmas.
Jaunums ir arī stūrēšanas sistēmas un hidrauliski vadāmā jūgstieņa vai trīspunktu uzkares savstarpējā mijiedarbība. Mainoties traktora braukšanas virzienam, tiek pielāgota arī agregāta pozīcija, tādējādi uzlabojot manevrētspēju un saķeri, īpaši veicot pagriezienus ar smagiem agregātiem.
Jauna kabīne ar FendtONE vadības sistēmu
Modernizēta arī vadītāja darba vieta. Jaunās paaudzes kabīne aprīkota ar FendtONE vadības sistēmu, atjauninātiem vadības elementiem un jaunu apgaismojuma risinājumu. Četrpunktu kabīnes piekare palīdz samazināt vibrācijas un uzlabot operatora komfortu ilgstoša darba laikā.
Īpaša uzmanība pievērsta darbam putekļainos apstākļos. Kabīnes gaisa filtra pašattīrīšanās sistēma automātiski atdala un izvada putekļus, samazinot filtra apkopes nepieciešamību un palīdzot uzturēt tīrāku gaisu kabīnē.
Paredzēts lielām saimniecībām
Fendt 1100 Vario MT Gen2 pašmasa ir aptuveni 19,7 tonnas, bet maksimālā pieļaujamā darba masa sasniedz 30,8 tonnas.
Atkarībā no komplektācijas pieejami dažāda platuma kāpurķēžu risinājumi, kas ļauj pielāgot traktoru konkrētiem augsnes un darba apstākļiem.
Jaunās paaudzes 1100 Vario MT traktorus ražos AGCO grupas Fendt rūpnīcā Džeksonā, Minesotas štatā, ASV. Pirmās piegādes klientiem paredzētas 2027. gadā.
Lai gan modeļa pasaules pirmizrāde notika ASV, Fendt jauno traktoru demonstrēja arī Eiropas auditorijai izstādē "EIMA 2026" Boloņā, Itālijā. Par pilnvērtīgu modeļu pieejamību un piegāžu sākumu citos tirgos, tostarp Eiropā, vēl jāgaida ražotāja precizējumi.
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Vācijas lauksaimniecības tehnikas ražotājs 'Fendt' prezentējis jaunās paaudzes 1100 Vario MT Gen2 kāpurķēžu traktoru sēriju.
Tajā iekļauti četri modeļi ar dzinēja jaudu no 521 līdz 680 ZS. Jaunā sērija izceļas ar jaudīgākiem MAN dzinējiem, pilnveidotu transmisiju, uzlabotu kāpurķēžu šasiju un modernizētu vadītāja kabīni.
Pasaules pirmizrādi jaunie traktori piedzīvoja 2026. gada "Farm Progress Show" izstādē ASV, Aiovā. Tā bija pirmā reize, kad Fendt globālu traktoru modeļa prezentāciju rīkoja Ziemeļamerikā.
Četri modeļi ar jaudu līdz 680 ZS
Fendt 1100 Vario MT Gen2 sērijā ietilpst četri modeļi: 1151, 1156, 1162 un 1167 Vario MT. Pirmie trīs aprīkoti ar 15,2 litru sešcilindru MAN D3876 dīzeļdzinēju, savukārt jaudīgākais 1167 Vario MT saņēmis 16,2 litru MAN D4276 dzinēju.
Modeļu jauda ir šāda:
- 1151 Vario MT Gen2 – 521 ZS;
- 1156 Vario MT Gen2 – 571 ZS;
- 1162 Vario MT Gen2 – 625 ZS;
- 1167 Vario MT Gen2 – 680 ZS.
Jaudīgākā modeļa maksimālais griezes moments sasniedz 3100 Nm. Visi dzinēji darbojas ar 1700 apgr./min nominālo apgriezienu režīmu, izmantojot Fendt iD zemu dzinēja apgriezienu koncepciju, kas paredzēta augstas jaudas un efektīvas degvielas izmantošanas apvienošanai.
Pilnveidota transmisija un hidraulika
Jaunās paaudzes traktori aprīkoti ar VarioDrive TA400T bezpakāpju transmisiju, kas pielāgota lielākajai dzinēju jaudai. Maksimālais braukšanas ātrums uz priekšu sasniedz 40 km/h.
Hidrauliskās sistēmas maksimālā ražība ir līdz 440 l/min, ko nodrošina divi mainīgas ražības sūkņi ar 220 l/min jaudu katrs. Šāds risinājums paredzēts darbam ar energoietilpīgiem agregātiem un hidrauliskajām sistēmām.
Uzlabota kāpurķēžu šasija un piekare
Būtiski pilnveidota arī traktora ritošā daļa. SmartRide+ piekares sistēma uzlabo braukšanas komfortu un nodrošina stabilāku kustību uz nelīdzenas virsmas.
Jaunums ir arī stūrēšanas sistēmas un hidrauliski vadāmā jūgstieņa vai trīspunktu uzkares savstarpējā mijiedarbība. Mainoties traktora braukšanas virzienam, tiek pielāgota arī agregāta pozīcija, tādējādi uzlabojot manevrētspēju un saķeri, īpaši veicot pagriezienus ar smagiem agregātiem.
Jauna kabīne ar FendtONE vadības sistēmu
Modernizēta arī vadītāja darba vieta. Jaunās paaudzes kabīne aprīkota ar FendtONE vadības sistēmu, atjauninātiem vadības elementiem un jaunu apgaismojuma risinājumu. Četrpunktu kabīnes piekare palīdz samazināt vibrācijas un uzlabot operatora komfortu ilgstoša darba laikā.
Īpaša uzmanība pievērsta darbam putekļainos apstākļos. Kabīnes gaisa filtra pašattīrīšanās sistēma automātiski atdala un izvada putekļus, samazinot filtra apkopes nepieciešamību un palīdzot uzturēt tīrāku gaisu kabīnē.
Paredzēts lielām saimniecībām
Fendt 1100 Vario MT Gen2 pašmasa ir aptuveni 19,7 tonnas, bet maksimālā pieļaujamā darba masa sasniedz 30,8 tonnas.
Atkarībā no komplektācijas pieejami dažāda platuma kāpurķēžu risinājumi, kas ļauj pielāgot traktoru konkrētiem augsnes un darba apstākļiem.
Jaunās paaudzes 1100 Vario MT traktorus ražos AGCO grupas Fendt rūpnīcā Džeksonā, Minesotas štatā, ASV. Pirmās piegādes klientiem paredzētas 2027. gadā.
Lai gan modeļa pasaules pirmizrāde notika ASV, Fendt jauno traktoru demonstrēja arī Eiropas auditorijai izstādē "EIMA 2026" Boloņā, Itālijā. Par pilnvērtīgu modeļu pieejamību un piegāžu sākumu citos tirgos, tostarp Eiropā, vēl jāgaida ražotāja precizējumi.
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