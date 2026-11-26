Izstādē "Agro Show 2026" Polijā uzņēmums "Zoomlion" prezentēja jauno graudu kombainu H8-5500.
Mašīna, kuras svars pārsniedz 21 tonnu, ir aprīkota ar 12,9 litru 580 ZS Yuchai dzinēju, kulšanas un atdalīšanas hibrīdsistēmu un 13 000 litru graudu tvertni. Zoomlion H8-5500 paredzēts augstas veiktspējas graudu novākšanai un ir piemērots lielām saimniecībām.
Atšķirībā no uzņēmuma hibrīdtraktoriem šim kombainam nav hibrīda piedziņas. Burts H nosaukumā norāda uz kulšanas un atdalīšanas sistēmas hibrīda dizainu. Yuchai dīzeļdzinējs ļauj izvēlēties darbības režīmus atkarībā no slodzes – smaga, vidēja vai viegla. Kulšanas un atdalīšanas sistēma sastāv no trim šķērsvirziena trumuļiem un diviem aksiāliem rotoriem. Kulšanas agregāta jauda ir norādīta kā 22 kg ražas sekundē ar tīrīšanas platību 6,3 m2.
Ražotājs apgalvo, ka graudu zudumi ir mazāki par 0,6 procentiem.
Graudu tvertnes tilpums sasniedz 13 000 litru, izkraušanas ātrums – līdz 130 l/s. Darbībai sarežģītos apstākļos H8-5500 ir aprīkots ar hidraulisko 4 x 4 pilnpiedziņu un nepārtraukti mainīgu transmisiju. Maksimālais transportēšanas ātrums ir 40 km/h. Degvielas tvertnes tilpums ir 1100 litru.
Izstādē kombains tika prezentēts ar 9,6 metrus platu graudu hederu. Zoomlion plāno piedāvāt arī citas hederu iespējas Eiropas (īpaši Polijas) tirgum, tajā skaitā rapša novākšanas iespējas, kā arī citu specializētu aprīkojumu. Ar maināmiem adapteriem kombainu var izmantot graudu, kukurūzas un sojas pupiņu novākšanai.
Mašīnas elektroniskās sistēmas uzrauga galvenos ražas novākšanas parametrus. Konkrēti – 13 sensori izseko graudu zudumiem, piesārņojumam un dažādiem darbības parametriem, ļaujot pielāgot kombaina iestatījumus.
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Izstādē "Agro Show 2026" Polijā uzņēmums "Zoomlion" prezentēja jauno graudu kombainu H8-5500.
Mašīna, kuras svars pārsniedz 21 tonnu, ir aprīkota ar 12,9 litru 580 ZS Yuchai dzinēju, kulšanas un atdalīšanas hibrīdsistēmu un 13 000 litru graudu tvertni. Zoomlion H8-5500 paredzēts augstas veiktspējas graudu novākšanai un ir piemērots lielām saimniecībām.
Atšķirībā no uzņēmuma hibrīdtraktoriem šim kombainam nav hibrīda piedziņas. Burts H nosaukumā norāda uz kulšanas un atdalīšanas sistēmas hibrīda dizainu. Yuchai dīzeļdzinējs ļauj izvēlēties darbības režīmus atkarībā no slodzes – smaga, vidēja vai viegla. Kulšanas un atdalīšanas sistēma sastāv no trim šķērsvirziena trumuļiem un diviem aksiāliem rotoriem. Kulšanas agregāta jauda ir norādīta kā 22 kg ražas sekundē ar tīrīšanas platību 6,3 m2.
Ražotājs apgalvo, ka graudu zudumi ir mazāki par 0,6 procentiem.
Graudu tvertnes tilpums sasniedz 13 000 litru, izkraušanas ātrums – līdz 130 l/s. Darbībai sarežģītos apstākļos H8-5500 ir aprīkots ar hidraulisko 4 x 4 pilnpiedziņu un nepārtraukti mainīgu transmisiju. Maksimālais transportēšanas ātrums ir 40 km/h. Degvielas tvertnes tilpums ir 1100 litru.
Izstādē kombains tika prezentēts ar 9,6 metrus platu graudu hederu. Zoomlion plāno piedāvāt arī citas hederu iespējas Eiropas (īpaši Polijas) tirgum, tajā skaitā rapša novākšanas iespējas, kā arī citu specializētu aprīkojumu. Ar maināmiem adapteriem kombainu var izmantot graudu, kukurūzas un sojas pupiņu novākšanai.
Mašīnas elektroniskās sistēmas uzrauga galvenos ražas novākšanas parametrus. Konkrēti – 13 sensori izseko graudu zudumiem, piesārņojumam un dažādiem darbības parametriem, ļaujot pielāgot kombaina iestatījumus.
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