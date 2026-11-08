Skolās bērniem šogad piedāvā pienu, augļus, dārzeņus un arī medu

2026./2027. mācību gadā turpinās ES un Latvijas valsts finansētā programma Piens un augļi skolai, kurā pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un 1.–9. klašu skolēni jau no oktobra trīs reizes nedēļā bez maksas saņem pienu, augļus un dārzeņus.
Programmas mērķis ir veicināt veselīgus ēšanas paradumus un padarīt augļus, dārzeņus un piena produktus par ikdienas uztura daļu.
Šogad programmai pievienotas arī medus degustācijas 1.–9. klašu skolēniem. Tās skolās notiks līdz decembra sākumam, ļaujot bērniem iepazīt medus garšu un tā izmantošanu uzturā.
Skolas, kas bija pieteikušās LAD noteiktajā termiņā, medu saņem no biškopjiem, kuri izvēlas tuvumā esošās izglītības iestādes un nodrošina piegādi.
Skolas var medu pasniegt atsevišķi vai kopā ar citiem produktiem degustācijai.
Savukārt biškopjiem, kas nodrošina medus degustācijas, LAD paredzējis iesniegt maksājuma pieprasījumu pēc piegādes un nepieciešamo apliecinājumu saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 5. decembrim. Tādēļ iesaistītajiem biškopjiem un skolām svarīgi savlaicīgi nokārtot medus nodošanas un pieņemšanas aktu un apliecinājumu par medus izdalīšanu skolēniem.
LAD publicējis arī atbalsta likmes, kas atkarīgas no izglītības iestādes skolēnu skaita.
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2026./2027. mācību gadā turpinās ES un Latvijas valsts finansētā programma Piens un augļi skolai, kurā pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un 1.–9. klašu skolēni jau no oktobra trīs reizes nedēļā bez maksas saņem pienu, augļus un dārzeņus.
Programmas mērķis ir veicināt veselīgus ēšanas paradumus un padarīt augļus, dārzeņus un piena produktus par ikdienas uztura daļu.
Šogad programmai pievienotas arī medus degustācijas 1.–9. klašu skolēniem. Tās skolās notiks līdz decembra sākumam, ļaujot bērniem iepazīt medus garšu un tā izmantošanu uzturā.
Skolas, kas bija pieteikušās LAD noteiktajā termiņā, medu saņem no biškopjiem, kuri izvēlas tuvumā esošās izglītības iestādes un nodrošina piegādi.
Skolas var medu pasniegt atsevišķi vai kopā ar citiem produktiem degustācijai.
Savukārt biškopjiem, kas nodrošina medus degustācijas, LAD paredzējis iesniegt maksājuma pieprasījumu pēc piegādes un nepieciešamo apliecinājumu saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 5. decembrim. Tādēļ iesaistītajiem biškopjiem un skolām svarīgi savlaicīgi nokārtot medus nodošanas un pieņemšanas aktu un apliecinājumu par medus izdalīšanu skolēniem.
LAD publicējis arī atbalsta likmes, kas atkarīgas no izglītības iestādes skolēnu skaita.
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