GWM WEY 03 un WEY 05: jaudīgi hibrīdi ar elektroauto ambīcijām

Divi Ķīnas zīmola spraudņa hibrīdi piedāvā iespaidīgu jaudu, līdz 146 kilometriem elektriskās sniedzamības un komfortu, kas liek paskatīties uz hibrīda SUV no jauna, vēsta Tavs Auto TV.
Hibrīdi, kas ļauj ikdienā iztikt bez benzīna
Spraudņa hibrīdi pēdējos gados attīstījušies tik strauji, ka daļa modeļu ar vienu akumulatora uzlādi elektriskajā režīmā spēj nobraukt vairāk nekā 100 kilometru. Ķīnas autoražotāja Great Wall Motor (GWM) modeļi WEY 03 un WEY 05 ir divi šādas pieejas piemēri: tie apvieno ievērojamu jaudu, pilnvērtīgas elektriskās braukšanas iespējas un benzīna dzinēju tālākiem braucieniem.
Divi izmēri, līdzīga filozofija
WEY 03 ir kompaktākais no abiem krosoveriem — tā garums ir 4668 mm un riteņu bāze 2745 mm. Lielākais WEY 05 sasniedz 4870 mm garumu un 2910 mm riteņu bāzi. Pie stūres atšķirība nav tik izteikta, toties WEY 05 piedāvā vairāk vietas otrās rindas pasažieriem un bagāžai. Abu automobiļu dizains ir atturīgs un Eiropas pircējam saprotams, bez pārlieku uzkrītošiem eksperimentiem.
Līdz 476 zirgspēkiem un 146 km elektriski
WEY 05 spraudņa hibrīda sistēmas pamatā ir 2,0 litru benzīna dzinējs ar 203 ZS jaudu, kas darbojas kopā ar diviem elektromotoriem — pa vienam katrai asij. Sistēmas kopējā jauda sasniedz 476 ZS. Jāpiebilst, ka maksimālā jauda pilnā apmērā pieejama tikai ar pietiekamu akumulatora uzlādes līmeni. No 0 līdz 100 km/h WEY 05 paātrinās aptuveni piecās sekundēs, un tā maksimālais ātrums ir 235 km/h. Savukārt WEY 03 pieejams ar 367 ZS vai 442 ZS pilnpiedziņas versijā.
WEY 05 ir 40 kWh akumulators, ko iespējams uzlādēt ar 11 kW maiņstrāvu vai līdz 50 kW līdzstrāvu. Materiālā norādīts, ka WEY 03 elektriskajā režīmā spēj nobraukt līdz 136 km, bet WEY 05 — līdz 146 km. Testa braucienā ar WEY 05, veicot aptuveni 350 km bez ārējas uzlādes, vidējais benzīna patēriņš bija mazāks par 6 l/100 km.
Komforts, klusums un uzstājīgi asistenti
Braucot ar WEY, uzmanību piesaista klusais salons, dubultie stikli un laba skaņas izolācija. Balstiekārta pārliecinoši tiek galā ar bedrēm un nelīdzenumiem, bet stūres reakcijas ir saprotamas. Deviņu pakāpju divsajūgu transmisija ar slapjajiem sajūgiem pārslēdzas pietiekami plūdeni, lai ikdienā tās darbību gandrīz nepamanītu. Ne tik pārliecinoši sevi parāda elektroniskie vadītāja asistenti, kuru brīdinājumi šosejas braucienos var šķist pārāk uzstājīgi; atsevišķas funkcijas iespējams atslēgt.
Ekrānu pārpilnība un pārdomātas detaļas
Salonā dominē digitālie displeji. Aiz stūres atrodas kompakts instrumentu panelis, bet viduskonsolē — divi dažādos leņķos novietoti ekrāni: viens klimata kontrolei, otrs pārējām automobiļa funkcijām. Īpaši labu iespaidu atstāj 360 grādu kameru sistēma, kas attēla kvalitātes ziņā spēj konkurēt ar dārgāku Eiropas modeļu risinājumiem. Apdares kvalitāte nav gluži luksusa klases etalons, taču cenu kontekstā piedāvājums ir konkurētspējīgs.
Cena un izvēle
Materiāla sagatavošanas laikā WEY 03 cena bija norādīta no 39 990 eiro, bet WEY 05 — no 54 450 eiro. Abi modeļi materiālā minēti kā atbilstoši EKII atbalsta programmas prasībām, ar iespējamu atbalstu fiziskām personām no 4000 eiro. Pirms iegādes jāprecizē aktuālās cenas, atbalsta pieejamība un nosacījumi. WEY 03 būs piemērotāks tiem, kas vēlas kompaktāku automobili, savukārt WEY 05 uzrunās pircējus, kuriem svarīga lielāka telpa un maksimāla jauda.
Idejas, kas kļūst par īstiem objektiem
Šī "Tavs auto TV" stāsta viesis ir arī aģentūras "YES WE CAN" vadītājs Jānis Lisenko. Viņa komanda strādā ar dizaina, izstāžu, muzeju, vides un nestandarta projektiem, nodrošinot ne vien ideju izstrādi, bet arī ražošanu un tehnisko realizāciju. Lisenko profesionālajā darbā būtiska ir pārliecība, ka šķietami neiespējamu ideju īstenošanas robežas bieži nosaka pašu cilvēku iztēle un apņēmība.
Secinājums
GWM WEY 03 un WEY 05 parāda, cik tālu attīstījusies spraudņa hibrīdu tehnoloģija. Liela elektriskā sniedzamība, jaudīgi spēka agregāti, komfortabla gaita un bagātīgs digitālais aprīkojums veido interesantu alternatīvu tradicionālajiem benzīna SUV. Vislielāko ieguvumu no šādas piedziņas gūs tie, kuri akumulatoru var regulāri uzlādēt un ikdienas maršrutus veikt elektriski.
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Divi Ķīnas zīmola spraudņa hibrīdi piedāvā iespaidīgu jaudu, līdz 146 kilometriem elektriskās sniedzamības un komfortu, kas liek paskatīties uz hibrīda SUV no jauna, vēsta Tavs Auto TV.
Hibrīdi, kas ļauj ikdienā iztikt bez benzīna
Spraudņa hibrīdi pēdējos gados attīstījušies tik strauji, ka daļa modeļu ar vienu akumulatora uzlādi elektriskajā režīmā spēj nobraukt vairāk nekā 100 kilometru. Ķīnas autoražotāja Great Wall Motor (GWM) modeļi WEY 03 un WEY 05 ir divi šādas pieejas piemēri: tie apvieno ievērojamu jaudu, pilnvērtīgas elektriskās braukšanas iespējas un benzīna dzinēju tālākiem braucieniem.
Divi izmēri, līdzīga filozofija
WEY 03 ir kompaktākais no abiem krosoveriem — tā garums ir 4668 mm un riteņu bāze 2745 mm. Lielākais WEY 05 sasniedz 4870 mm garumu un 2910 mm riteņu bāzi. Pie stūres atšķirība nav tik izteikta, toties WEY 05 piedāvā vairāk vietas otrās rindas pasažieriem un bagāžai. Abu automobiļu dizains ir atturīgs un Eiropas pircējam saprotams, bez pārlieku uzkrītošiem eksperimentiem.
Līdz 476 zirgspēkiem un 146 km elektriski
WEY 05 spraudņa hibrīda sistēmas pamatā ir 2,0 litru benzīna dzinējs ar 203 ZS jaudu, kas darbojas kopā ar diviem elektromotoriem — pa vienam katrai asij. Sistēmas kopējā jauda sasniedz 476 ZS. Jāpiebilst, ka maksimālā jauda pilnā apmērā pieejama tikai ar pietiekamu akumulatora uzlādes līmeni. No 0 līdz 100 km/h WEY 05 paātrinās aptuveni piecās sekundēs, un tā maksimālais ātrums ir 235 km/h. Savukārt WEY 03 pieejams ar 367 ZS vai 442 ZS pilnpiedziņas versijā.
WEY 05 ir 40 kWh akumulators, ko iespējams uzlādēt ar 11 kW maiņstrāvu vai līdz 50 kW līdzstrāvu. Materiālā norādīts, ka WEY 03 elektriskajā režīmā spēj nobraukt līdz 136 km, bet WEY 05 — līdz 146 km. Testa braucienā ar WEY 05, veicot aptuveni 350 km bez ārējas uzlādes, vidējais benzīna patēriņš bija mazāks par 6 l/100 km.
Komforts, klusums un uzstājīgi asistenti
Braucot ar WEY, uzmanību piesaista klusais salons, dubultie stikli un laba skaņas izolācija. Balstiekārta pārliecinoši tiek galā ar bedrēm un nelīdzenumiem, bet stūres reakcijas ir saprotamas. Deviņu pakāpju divsajūgu transmisija ar slapjajiem sajūgiem pārslēdzas pietiekami plūdeni, lai ikdienā tās darbību gandrīz nepamanītu. Ne tik pārliecinoši sevi parāda elektroniskie vadītāja asistenti, kuru brīdinājumi šosejas braucienos var šķist pārāk uzstājīgi; atsevišķas funkcijas iespējams atslēgt.
Ekrānu pārpilnība un pārdomātas detaļas
Salonā dominē digitālie displeji. Aiz stūres atrodas kompakts instrumentu panelis, bet viduskonsolē — divi dažādos leņķos novietoti ekrāni: viens klimata kontrolei, otrs pārējām automobiļa funkcijām. Īpaši labu iespaidu atstāj 360 grādu kameru sistēma, kas attēla kvalitātes ziņā spēj konkurēt ar dārgāku Eiropas modeļu risinājumiem. Apdares kvalitāte nav gluži luksusa klases etalons, taču cenu kontekstā piedāvājums ir konkurētspējīgs.
Cena un izvēle
Materiāla sagatavošanas laikā WEY 03 cena bija norādīta no 39 990 eiro, bet WEY 05 — no 54 450 eiro. Abi modeļi materiālā minēti kā atbilstoši EKII atbalsta programmas prasībām, ar iespējamu atbalstu fiziskām personām no 4000 eiro. Pirms iegādes jāprecizē aktuālās cenas, atbalsta pieejamība un nosacījumi. WEY 03 būs piemērotāks tiem, kas vēlas kompaktāku automobili, savukārt WEY 05 uzrunās pircējus, kuriem svarīga lielāka telpa un maksimāla jauda.
Idejas, kas kļūst par īstiem objektiem
Šī "Tavs auto TV" stāsta viesis ir arī aģentūras "YES WE CAN" vadītājs Jānis Lisenko. Viņa komanda strādā ar dizaina, izstāžu, muzeju, vides un nestandarta projektiem, nodrošinot ne vien ideju izstrādi, bet arī ražošanu un tehnisko realizāciju. Lisenko profesionālajā darbā būtiska ir pārliecība, ka šķietami neiespējamu ideju īstenošanas robežas bieži nosaka pašu cilvēku iztēle un apņēmība.
Secinājums
GWM WEY 03 un WEY 05 parāda, cik tālu attīstījusies spraudņa hibrīdu tehnoloģija. Liela elektriskā sniedzamība, jaudīgi spēka agregāti, komfortabla gaita un bagātīgs digitālais aprīkojums veido interesantu alternatīvu tradicionālajiem benzīna SUV. Vislielāko ieguvumu no šādas piedziņas gūs tie, kuri akumulatoru var regulāri uzlādēt un ikdienas maršrutus veikt elektriski.
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