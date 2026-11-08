"Sadales tīkls": Piecas lādētāja bojājumu pazīmes, kuras nedrīkst ignorēt

Lādēt telefonu pa nakti daudziem šķiet pašsaprotami, tomēr uzlāde bez uzraudzības var radīt drošības riskus. Ne mazāk svarīgi ir laikus pamanīt bojātu lādētāju un pārtraukt tā lietošanu. Bojāts vai nolietots lādētājs var pārkarst, dzirksteļot, izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai īssavienojumu, kas noteiktos apstākļos var novest arī pie ugunsgrēka. Turklāt tas var sabojāt arī uzlādējamo elektroierīci. Lai ikdienā no šādiem riskiem izvairītos, "Sadales tīkls" kampaņā "Pieslēdz smadzeni!" aicina pievērst uzmanību piecām pazīmēm, kas liecina par lādētāja bojājumiem un nepieciešamību to vairs nelietot.
Lai paildzinātu lādētāja kalpošanas laiku un mazinātu drošības riskus, svarīgi izvēlēties kvalitatīvu, drošības prasībām atbilstošu lādētāju un to pareizi lietot. Atvienojot lādētāju no kontaktligzdas, jāvelk aiz kontaktdakšas, nevis vada, savukārt, uzglabājot vadu, jāizvairās no tā pārmērīgas locīšanas un saspiešanas. Lādētāju uzlādes laikā novieto uz cietas, stabilas virsmas, kur tas var pietiekami atdzist. "Sadales tīkla" elektrodrošības eksperti sagatavojuši piecas pazīmes, kas liecina, ka lādētāju vairs nedrīkst lietot.
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Lādēt telefonu pa nakti daudziem šķiet pašsaprotami, tomēr uzlāde bez uzraudzības var radīt drošības riskus. Ne mazāk svarīgi ir laikus pamanīt bojātu lādētāju un pārtraukt tā lietošanu. Bojāts vai nolietots lādētājs var pārkarst, dzirksteļot, izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai īssavienojumu, kas noteiktos apstākļos var novest arī pie ugunsgrēka. Turklāt tas var sabojāt arī uzlādējamo elektroierīci. Lai ikdienā no šādiem riskiem izvairītos, "Sadales tīkls" kampaņā "Pieslēdz smadzeni!" aicina pievērst uzmanību piecām pazīmēm, kas liecina par lādētāja bojājumiem un nepieciešamību to vairs nelietot.
Lai paildzinātu lādētāja kalpošanas laiku un mazinātu drošības riskus, svarīgi izvēlēties kvalitatīvu, drošības prasībām atbilstošu lādētāju un to pareizi lietot. Atvienojot lādētāju no kontaktligzdas, jāvelk aiz kontaktdakšas, nevis vada, savukārt, uzglabājot vadu, jāizvairās no tā pārmērīgas locīšanas un saspiešanas. Lādētāju uzlādes laikā novieto uz cietas, stabilas virsmas, kur tas var pietiekami atdzist. "Sadales tīkla" elektrodrošības eksperti sagatavojuši piecas pazīmes, kas liecina, ka lādētāju vairs nedrīkst lietot.
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