Pēdējā desmitgadē Īrijas piena nozare strauji augusi un kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām lauksaimniecības nozarēm valstī. Analizējot lauksaimniecības attīstības dienesta "Teagasc" datus, skaidri iezīmējas tendence – šo pamatu lielākoties veido ģimenes saimniecības, starp kurām ir arī Kolma un Milijas Makintairu piena saimniecība Ofali grāfistē, kurā "Agro Tops" viesojās septembra vidū.
Augstākie ienākumi vienai saimniecībai – piena lopkopībā
Piena lopkopībai Īrijā ir ļoti izteikts reģionāls raksturs. Lai arī valstī kopumā ir 1,67 miljoni piena govju, to izteikta koncentrācija vērojama valsts dienvidos un dienvidrietumos, kur atrodas 61% no visa valsts govju ganāmpulka. Tur izteikts līderis ir Korkas grāfiste ar aptuveni 24% un Tiperēri grāfiste ar aptuveni 12% no kopējā govju skaita.