Ātraudzīgo kārklu audzēšana ir izdevīgāka nekā lauksaimniecības zemes noma, ziņo Latvijas lielākais ātraudzīgo atvasāju audzētājs.
Agro Topa oktobra numurā publicētajā rakstā Pievienotās vērtības produkti no kārkliem aizvieto kūdru stāstījām par Lazdonas uzņēmuma SIA Salix Eco jaunajiem ātraudzīgo kārklu (īscirtmeta atvasāji) produktiem – biopakaišiem, mulču un kārklu komposta ražošanai. Šo jauno produktu plaša mēroga ražošanai vajadzīga izejviela – kārklu biomasa. Šogad atbalstam pieteikto ātraudzīgo kārklu stādījumi ir aptuveni 444 hektāri, un, kā norāda nozares eksperti, to paplašināšanai ir izveidoti mākslīgi šķēršļi. Piemēram, par meliorētā zemē izveidotiem stādījumiem atbalstu nevar saņemt.