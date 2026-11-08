KIA Seltos: jauns vārds Eiropas krosoveru pasaulē

Kompakts no ārpuses, praktisks ikdienā un pieejams arī ar pilnpiedziņu — KIA Seltos ieradies Eiropā, lai uzrunātu pircējus, kuri vēlas SUV raksturu bez pārlieku lieliem izmēriem, vēsta "Tavs Auto TV".
Vārds ar mitoloģisku izcelsmi
Seltos nosaukuma saknes meklējamas sengrieķu mitoloģijā — leģendā par Keltos, vienu no Hērakla dēliem. KIA nosaukumā burtu "C" aizstājusi ar "S", tā uzsverot ātruma un sportiskuma ideju. Tomēr jaunā krosovera galvenais uzdevums nav sacensties sportiskumā: tam jābūt uzticamam un daudzpusīgam sabiedrotajam ikdienā.
Dizainā KIA centusies savienot divas īpašības — emocionālu pievilcību un praktiskumu. Izteiksmīgā radiatora reste ar tajā integrētajiem lukturiem, kā arī pārliecinošā SUV stāja rada iespaidu par lielāku automobili, nekā patiesībā ir Seltos.
No Indijas tirgus līdz Eiropai
Lai gan Eiropas pircējiem Seltos ir jaunums, modeļa vēsture sākās jau 2019. gadā, kad KIA prezentēja pirmo paaudzi Indijas tirgum. Tur automobilis iemantoja popularitāti, savukārt otrā paaudze veidota kā globāls produkts.
Jaunais Seltos izmanto jaunu platformu un ir izaudzis arī izmēros. Tā garums sasniedz 4430 mm, riteņu bāze ir 2690 mm, bet bagāžas nodalījuma tilpums — 536 litri. Šie skaitļi rāda, ka aiz kompakta pilsētas krosovera tēla slēpjas gana praktisks ģimenes automobilis.
180 zirgspēki un iespēja izvēlēties 4x4
Latvijas tirgum paredzētais Seltos aprīkots ar 1,6 litru T-GDI benzīna turbomotoru, kas attīsta 180 ZS. Bāzes versijā tam ir priekšējo riteņu piedziņa un sešpakāpju manuālā pārnesumkārba. Augstākos aprīkojuma līmeņos pieejama septiņpakāpju divsajūgu automātiskā transmisija.
Svarīgi, ka Seltos var izvēlēties arī ar visu riteņu piedziņu. Tas paplašina modeļa pielietojumu un var būt būtisks arguments Latvijas pircējiem, kuri ikdienā pārvietojas ne tikai pa pilsētas ielām, bet arī pa lauku ceļiem un ziemā regulāri sastopas ar mainīgiem braukšanas apstākļiem.
Carnikavā — kopā ar Juri Kozlovski
Iepazīšanās ar jauno modeli notika Carnikavas novadpētniecības centra apkārtnē. "Tavs Auto TV" viesis bija Juris Kozlovskis — komiķis, ilggadējs improvizators un viens no improvizācijas teātra "Spiediens" veidotājiem. Viņš ir arī viens no četriem brāļiem, kuru kopīgais televīzijas šovs sasniedzis piekto sezonu.
Jura ikdiena neaprobežojas ar skatuvi un pasākumu vadīšanu. Viņš nodarbojas ar energoefektīvu māju būvniecību, kā arī aktīvi sporto. Viņa pieredzē ir spēka trīscīņa, džudo, septiņi Latvijas čempiona tituli sambo un Latvijas čempiona tituls brazīliešu džiu-džitsu.
Sarunā neizpalika arī atmiņas par bērnību četru brāļu ģimenē, kur savstarpējās attiecības nereti tika skaidrotas ar bērniem raksturīgu enerģiju. Tagad kopīgais projekts ļauj brāļiem regulāri satikties arī pieaugušo dzīves steigā.
Praktisks piedāvājums ar septiņu gadu garantiju
Seltos cenšas piedāvāt pircējiem to, kas kompakto SUV segmentā ir īpaši svarīgs: pamanāmu dizainu, pietiekami ietilpīgu salonu, plašu bagāžnieku un izvēli starp priekšpiedziņu un pilnpiedziņu. Šāds komplekts padara modeli interesantu gan pilsētas ikdienai, gan ģimenes izbraucieniem.
Vēl viens būtisks arguments ir KIA garantija — septiņi gadi vai 150 000 kilometru, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Tā attiecas arī uz Seltos un var kļūt par nozīmīgu priekšrocību ilgtermiņa īpašumtiesību izmaksu izvērtējumā.
Jaunais KIA Seltos necenšas pārsteigt ar ekstravaganci. Tā pieeja ir saprotama: kompakts, bet ietilpīgs krosovers ar mūsdienīgu izskatu un pietiekami daudzpusīgu tehniku. Eiropas krosoveru tirgū konkurence ir sīva, taču Seltos tajā ienāk ar skaidri definētu piedāvājumu.
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Kompakts no ārpuses, praktisks ikdienā un pieejams arī ar pilnpiedziņu — KIA Seltos ieradies Eiropā, lai uzrunātu pircējus, kuri vēlas SUV raksturu bez pārlieku lieliem izmēriem, vēsta "Tavs Auto TV".
Vārds ar mitoloģisku izcelsmi
Seltos nosaukuma saknes meklējamas sengrieķu mitoloģijā — leģendā par Keltos, vienu no Hērakla dēliem. KIA nosaukumā burtu "C" aizstājusi ar "S", tā uzsverot ātruma un sportiskuma ideju. Tomēr jaunā krosovera galvenais uzdevums nav sacensties sportiskumā: tam jābūt uzticamam un daudzpusīgam sabiedrotajam ikdienā.
Dizainā KIA centusies savienot divas īpašības — emocionālu pievilcību un praktiskumu. Izteiksmīgā radiatora reste ar tajā integrētajiem lukturiem, kā arī pārliecinošā SUV stāja rada iespaidu par lielāku automobili, nekā patiesībā ir Seltos.
No Indijas tirgus līdz Eiropai
Lai gan Eiropas pircējiem Seltos ir jaunums, modeļa vēsture sākās jau 2019. gadā, kad KIA prezentēja pirmo paaudzi Indijas tirgum. Tur automobilis iemantoja popularitāti, savukārt otrā paaudze veidota kā globāls produkts.
Jaunais Seltos izmanto jaunu platformu un ir izaudzis arī izmēros. Tā garums sasniedz 4430 mm, riteņu bāze ir 2690 mm, bet bagāžas nodalījuma tilpums — 536 litri. Šie skaitļi rāda, ka aiz kompakta pilsētas krosovera tēla slēpjas gana praktisks ģimenes automobilis.
180 zirgspēki un iespēja izvēlēties 4x4
Latvijas tirgum paredzētais Seltos aprīkots ar 1,6 litru T-GDI benzīna turbomotoru, kas attīsta 180 ZS. Bāzes versijā tam ir priekšējo riteņu piedziņa un sešpakāpju manuālā pārnesumkārba. Augstākos aprīkojuma līmeņos pieejama septiņpakāpju divsajūgu automātiskā transmisija.
Svarīgi, ka Seltos var izvēlēties arī ar visu riteņu piedziņu. Tas paplašina modeļa pielietojumu un var būt būtisks arguments Latvijas pircējiem, kuri ikdienā pārvietojas ne tikai pa pilsētas ielām, bet arī pa lauku ceļiem un ziemā regulāri sastopas ar mainīgiem braukšanas apstākļiem.
Carnikavā — kopā ar Juri Kozlovski
Iepazīšanās ar jauno modeli notika Carnikavas novadpētniecības centra apkārtnē. "Tavs Auto TV" viesis bija Juris Kozlovskis — komiķis, ilggadējs improvizators un viens no improvizācijas teātra "Spiediens" veidotājiem. Viņš ir arī viens no četriem brāļiem, kuru kopīgais televīzijas šovs sasniedzis piekto sezonu.
Jura ikdiena neaprobežojas ar skatuvi un pasākumu vadīšanu. Viņš nodarbojas ar energoefektīvu māju būvniecību, kā arī aktīvi sporto. Viņa pieredzē ir spēka trīscīņa, džudo, septiņi Latvijas čempiona tituli sambo un Latvijas čempiona tituls brazīliešu džiu-džitsu.
Sarunā neizpalika arī atmiņas par bērnību četru brāļu ģimenē, kur savstarpējās attiecības nereti tika skaidrotas ar bērniem raksturīgu enerģiju. Tagad kopīgais projekts ļauj brāļiem regulāri satikties arī pieaugušo dzīves steigā.
Praktisks piedāvājums ar septiņu gadu garantiju
Seltos cenšas piedāvāt pircējiem to, kas kompakto SUV segmentā ir īpaši svarīgs: pamanāmu dizainu, pietiekami ietilpīgu salonu, plašu bagāžnieku un izvēli starp priekšpiedziņu un pilnpiedziņu. Šāds komplekts padara modeli interesantu gan pilsētas ikdienai, gan ģimenes izbraucieniem.
Vēl viens būtisks arguments ir KIA garantija — septiņi gadi vai 150 000 kilometru, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Tā attiecas arī uz Seltos un var kļūt par nozīmīgu priekšrocību ilgtermiņa īpašumtiesību izmaksu izvērtējumā.
Jaunais KIA Seltos necenšas pārsteigt ar ekstravaganci. Tā pieeja ir saprotama: kompakts, bet ietilpīgs krosovers ar mūsdienīgu izskatu un pietiekami daudzpusīgu tehniku. Eiropas krosoveru tirgū konkurence ir sīva, taču Seltos tajā ienāk ar skaidri definētu piedāvājumu.
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