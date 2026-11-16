No šā gada 1. jūlija par iespējamiem mājas (istabas) dzīvnieku labturības pārkāpumiem iedzīvotājiem jāziņo ne vairs Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD), bet gan pašvaldības policijai. Šādu kārtību paredz grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā. Tas mazinājis PVD iesaisti daļā sūdzību par mājdzīvnieku labturību, ļaujot inspektoriem vairāk pievērsties dienesta pamatuzdevumiem. Taču dienaskārtībā aizvien aktuāli ir dzīvnieku slimību riski, imports no Krievijas un Baltkrievijas, pārtikas drošums un antibiotiku lietošanas uzskaite.
Sarunā ar PVD ģenerāldirektoru Māri Balodi – par lokāliem un starptautiskiem apdraudējumiem, paveikto, kā arī turpmākajām prioritātēm.
Kopš spēkā stājušās izmaiņas dzīvnieku labturības regulējumā, PVD vairs nav galvenā atbildīgā institūcija, kur sūdzēties par suņu un kaķu izdarībām. Vai dienestam kļuvis vieglāk?
Jā, mēs redzam, ka ir vieglāk. Sūdzību skaits šajā ziņā bijis augsts – pirmajā pusgadā saņemts vairāk nekā 700 sūdzību. To izvērtēšana un izskatīšana prasa laiku, turklāt jāstrādā ar privātpersonām, kuras var arī nesadarboties ar dienestu. Parasti PVD uzrauga uzņēmumus, zemnieku saimniecības un juridiskas personas. Mēs joprojām iesaistāmies un atbalstām pašvaldības policiju, īpaši robežsituācijās starp labturības pārkāpumiem un cietsirdīgu izturēšanos, kas joprojām ir mūsu kompetencē. Darba ir mazāk, un veterinārie inspektori var vairāk pievērsties tiešajiem pienākumiem: infekcijas slimībām, lauksaimniecības dzīvniekiem, zāļu apritei, labturībai un eksportam.