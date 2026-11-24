Gatavojoties debijai Ziemeļamerikas tirgū 2027. gada vasarā, 'Fendt Momentum 32X'L demonstrē inovatīvu pieeju lielapjoma sējas darbiem. Jaunā piecu sekciju rāmja konstrukcija nodrošina teicamu zemes kopēšanu un stabilitāti, padarot šo 24,4 metrus plato agregātu par modernu risinājumu efektīvai saimniekošanai.
Jaunajam modelim ir 32 rindas ar 76,2 cm rindstarpu un 24,4 metru darba platumu. Sējmašīnai ir 5 sekciju vertikālā konturēšanas rīkjosla (VCT), nevis iepriekšējais 3 sekciju rāmis. Papildu eņģes ļauj sekcijām labāk sekot lauka kontūrām.
Atsevišķu sēšanas sekciju vertikālais gājiens ir 132 cm.
Sēklu tvertnes tilpums ir 4581 litrs, tā paredzēta atsevišķa 3785 litru mēslojuma tvertne.
Mašīnas transporta platums ir samazināts līdz 3,66 metriem.
Fendt vispirms plāno sākt Momentum 32XL pārdošanu ASV un Kanādā 2027. gada vasarā.
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Gatavojoties debijai Ziemeļamerikas tirgū 2027. gada vasarā, 'Fendt Momentum 32X'L demonstrē inovatīvu pieeju lielapjoma sējas darbiem. Jaunā piecu sekciju rāmja konstrukcija nodrošina teicamu zemes kopēšanu un stabilitāti, padarot šo 24,4 metrus plato agregātu par modernu risinājumu efektīvai saimniekošanai.
Jaunajam modelim ir 32 rindas ar 76,2 cm rindstarpu un 24,4 metru darba platumu. Sējmašīnai ir 5 sekciju vertikālā konturēšanas rīkjosla (VCT), nevis iepriekšējais 3 sekciju rāmis. Papildu eņģes ļauj sekcijām labāk sekot lauka kontūrām.
Atsevišķu sēšanas sekciju vertikālais gājiens ir 132 cm.
Sēklu tvertnes tilpums ir 4581 litrs, tā paredzēta atsevišķa 3785 litru mēslojuma tvertne.
Mašīnas transporta platums ir samazināts līdz 3,66 metriem.
Fendt vispirms plāno sākt Momentum 32XL pārdošanu ASV un Kanādā 2027. gada vasarā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem