Kamēr Latvijas lielākās putnu fabrikas uzrāda rekordlielus ganāmpulku skaitļus, nozares mazās saimniecības meklē savu vietu tirgū starp daudzveidīgiem darbības virzieniem un izaugsmes izaicinājumiem. Papildus ikdienas rūpēm par putnu nobarošanu un labturību mazie audzētāji saskaras ar negodīgu konkurenci, nelegālo tirgu un akūtu vietējo ekspertu trūkumu automatizācijas plānošanā.
Mājas vistu un gaiļu topa līderi palielinājuši ganāmpulkus. Broileru topa līderim to ir mazāk, ziņo Lauku atbalsta dienests (LAD). Mazo ganāmpulku saimnieki vērš uzmanību uz aizvien lielo pelēkā tirgus īpatsvaru broileru tirgū.
Mājas vistu, gaiļu un broileru topā līderi aizvien ir tie paši, kas pērn un aizpērn, vien to ganāmpulki salīdzinājumā ar 2025. gada rudeni kļuvuši vēl lielāki. LAD ziņo, ka šā gada oktobra sākumā AS Balticovo bija pavisam 4,803 miljoni vistu un gaiļu – par 1,8 miljoniem vairāk nekā gadu agrāk.