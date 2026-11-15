Spānijas selekcionāri radījuši plūmju un aprikožu hibrīdus

Pēc 11 gadus ilga mērķtiecīga selekcijas darba Spānijas uzņēmums "Ibergen Frutales" laidis klajā inovatīvu plūmju un aprikožu hibrīdu sēriju IberPlum®. Šie jaunie kauleņkoki radīti ar mērķi iekarot premium klases tirgu, piedāvājot patērētājiem īpaši saldus augļus ar eksotisku garšu un stingru tekstūru visas sezonas garumā.
IberPlum® šķirņu grupa ir starpsugu plūmju un aprikožu hibrīdu sērija, kas aptver visu sezonu ar dažādu mizas un mīkstuma krāsu augļiem. Selekcionāru mērķis ir piedāvāt patērētājiem patīkamu garšas pieredzi, tāpēc viņi cenšas sasniegt lielu cukura daudzumu – tuvu 20 ºBx – ar eksotisku garšu un izcilu tekstūru.
Līdz šim ir patentētas četras šķirnes, citas vēl gaida reģistrāciju.
Neraugoties uz šo jauno, mazpazīstamo programmu, Spānijā jau iestādīti 20 hektāri IberPlum® šķirnes. Eksperimentāli līgumi parakstīti arī ar audzētājiem Francijā, Itālijā, Čīlē un Dienvidāfrikā.
Uzņēmuma tīmekļa vietnē ir uzskaitīti deviņi komerciāli plūmju–aprikožu hibrīdi, kuru nogatavošanās periods ir no 17. jūnija līdz 25. septembrim.
Dažādu šķirņu augļu diametrs ir no 55 līdz 65 mm, cukura saturs no 17 līdz 20ºBx, un augļu stingrība ir no 2,5 līdz 3,8 kg/cm2.
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Pēc 11 gadus ilga mērķtiecīga selekcijas darba Spānijas uzņēmums "Ibergen Frutales" laidis klajā inovatīvu plūmju un aprikožu hibrīdu sēriju IberPlum®. Šie jaunie kauleņkoki radīti ar mērķi iekarot premium klases tirgu, piedāvājot patērētājiem īpaši saldus augļus ar eksotisku garšu un stingru tekstūru visas sezonas garumā.
IberPlum® šķirņu grupa ir starpsugu plūmju un aprikožu hibrīdu sērija, kas aptver visu sezonu ar dažādu mizas un mīkstuma krāsu augļiem. Selekcionāru mērķis ir piedāvāt patērētājiem patīkamu garšas pieredzi, tāpēc viņi cenšas sasniegt lielu cukura daudzumu – tuvu 20 ºBx – ar eksotisku garšu un izcilu tekstūru.
Līdz šim ir patentētas četras šķirnes, citas vēl gaida reģistrāciju.
Neraugoties uz šo jauno, mazpazīstamo programmu, Spānijā jau iestādīti 20 hektāri IberPlum® šķirnes. Eksperimentāli līgumi parakstīti arī ar audzētājiem Francijā, Itālijā, Čīlē un Dienvidāfrikā.
Uzņēmuma tīmekļa vietnē ir uzskaitīti deviņi komerciāli plūmju–aprikožu hibrīdi, kuru nogatavošanās periods ir no 17. jūnija līdz 25. septembrim.
Dažādu šķirņu augļu diametrs ir no 55 līdz 65 mm, cukura saturs no 17 līdz 20ºBx, un augļu stingrība ir no 2,5 līdz 3,8 kg/cm2.
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🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem