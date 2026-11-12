Šķietams miers iestājies pēc ražas novākšanas, pēc rudens sējas, bet īstenībā – tas neiestājas nekad. Vienmēr notiks kaut kas jauns, atradīsies kaut kas nepadarīts lauksaimniecības gada nebeidzamajā apritē. Miera periodā, protams, ir mazāk par ko turēt rūpi, bet kārtīgam saimniekam vienmēr pietiks ko analizēt, atcerēties, saprast un pārdomāt, lai nākamajā sezonā kādu darbu paveiktu ar lielāku gandarījumu nekā šogad.
Ziemāju graudaugu sējumi
Lai arī kā oktobris centās labot iepriekšējos mēnešos sastrādātās laika apstākļu kļūdas, dienas garums un gaismas daudzums samazinājās, saulīte, atrodoties augstu debesjumā, aizvien vairāk spīdēja acīs, braucot pa ceļu, nevis sildīja sējumus. Turpmākajos, lai arī kādu laiku bezsniega, toties svārstīgu laika apstākļu pārpilnajos mēnešos, nekādi pozitīvi brīnumi nav gaidāmi. Tomēr ziemāju graudaugi jau tāpēc ir ziemāji, ka to būtība paredz spēju pārvarēt tumšo mēnešu radītās problēmas. Tikai šoruden krasi varētu atšķirties sējumu gatavība, uzsākot ziemošanu.