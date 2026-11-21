Puzes apkārtnē, bijušā smilts karjera teritorijā A "Latvijas Valsts meži" (LVM) izveidotajā dzīvotnē pirmoreiz konstatēta īpaši aizsargājamā smilšu krupja klātbūtne un sekmīga vairošanās.
Ikgadējā monitoringa laikā šā gada oktobrī speciālisti pamanījuši dziedošu tēviņu, kā arī atraduši ikrus un kurkuļus. Dzīvotnes veidošanas darbi šajā vietā sākti 2021. gada oktobrī, un pirmais oficiālais vairošanās apstiprinājums ir gūts piecus gadus pēc darbu sākšanas.
LVM speciālistu vērtējumā, šis novērojums skaidri apliecina, ka izveidotā teritorija ir kļuvusi piemērota šīs apdraudētās sugas pilnam vairošanās ciklam. Lai sagatavotu vidi, bijušā karjera teritorijā savulaik tika izrakti septiņi sekli dīķi un pie tiem izveidotas 35 paslēptuves no koka vairogiem. Ap dīķiem tika novākts apgrūtinošu koku un krūmu apaugums, kā arī nolīdzināts reljefs, lai veidotu plašāku, saules apspīdētu smilšainu vietu.
Šāda vide ir kritiski nozīmīga sugai, kas ūdenī uzturas galvenokārt tikai vairošanās laikā no aprīļa beigām līdz jūnija sākumam, bet pārējo gadu dzīvo uz sauszemes un izmanto dabas paslēptuves. Seklām ūdenstilpēm svarīgi saglabāties pietiekami atklātām un piemērotām kurkuļu attīstībai, jo dīķu aizaugšanas gadījumā tos var apdzīvot plēsīgi kukaiņi, piemēram, spāres un ūdensvaboles, kas pārtiek no krupju kurkuļiem. Tāpēc LVM norāda, ka dīķīši nākotnē būs periodiski jāatjauno, jo dzīvotnes izveide nav vienreizējs darbs, un tās kvalitāte ir tieši atkarīga no turpmākas apsaimniekošanas.
Bijušā karjera atjaunošana ir izdevusies kā vērtīgs biotopu kopums, un eksperti piesardzīgi pieļauj, ka reālais smilšu krupju skaits teritorijā varētu būt pat lielāks par vienu konstatēto tēviņu.
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Puzes apkārtnē, bijušā smilts karjera teritorijā A "Latvijas Valsts meži" (LVM) izveidotajā dzīvotnē pirmoreiz konstatēta īpaši aizsargājamā smilšu krupja klātbūtne un sekmīga vairošanās.
Ikgadējā monitoringa laikā šā gada oktobrī speciālisti pamanījuši dziedošu tēviņu, kā arī atraduši ikrus un kurkuļus. Dzīvotnes veidošanas darbi šajā vietā sākti 2021. gada oktobrī, un pirmais oficiālais vairošanās apstiprinājums ir gūts piecus gadus pēc darbu sākšanas.
LVM speciālistu vērtējumā, šis novērojums skaidri apliecina, ka izveidotā teritorija ir kļuvusi piemērota šīs apdraudētās sugas pilnam vairošanās ciklam. Lai sagatavotu vidi, bijušā karjera teritorijā savulaik tika izrakti septiņi sekli dīķi un pie tiem izveidotas 35 paslēptuves no koka vairogiem. Ap dīķiem tika novākts apgrūtinošu koku un krūmu apaugums, kā arī nolīdzināts reljefs, lai veidotu plašāku, saules apspīdētu smilšainu vietu.
Šāda vide ir kritiski nozīmīga sugai, kas ūdenī uzturas galvenokārt tikai vairošanās laikā no aprīļa beigām līdz jūnija sākumam, bet pārējo gadu dzīvo uz sauszemes un izmanto dabas paslēptuves. Seklām ūdenstilpēm svarīgi saglabāties pietiekami atklātām un piemērotām kurkuļu attīstībai, jo dīķu aizaugšanas gadījumā tos var apdzīvot plēsīgi kukaiņi, piemēram, spāres un ūdensvaboles, kas pārtiek no krupju kurkuļiem. Tāpēc LVM norāda, ka dīķīši nākotnē būs periodiski jāatjauno, jo dzīvotnes izveide nav vienreizējs darbs, un tās kvalitāte ir tieši atkarīga no turpmākas apsaimniekošanas.
Bijušā karjera atjaunošana ir izdevusies kā vērtīgs biotopu kopums, un eksperti piesardzīgi pieļauj, ka reālais smilšu krupju skaits teritorijā varētu būt pat lielāks par vienu konstatēto tēviņu.
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