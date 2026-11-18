'Dewulf' četrrindu Certa 40 Integral kartupeļu stādītājs ir ar integrētu 'Lemken' augsnes apstrādes sistēmu.
Jauno stādītāju var savienot ar Lemken Zirkon 12 rotējošajām ecēšām.
Kartupeļu stādītājs paredzēts smagām māla un akmeņainām augsnēm.
Augsnes apstrādes iekārtas priekšā ir uzstādīti deviņi atbalsta riteņi, kas automātiski uztur iestatīto dziļumu.
Katrai kartupeļu stādītāja sekcijai ir atsevišķa hidrauliskā piedziņa, kas ļauj kartupeļu atstatumu neatkarīgi un vienmērīgi regulēt katrai rindai. Arī stādītāja platums ir regulējams no 89 līdz 114 mm. Tas ļauj audzēt dažādu izmēru kartupeļu bumbuļus, arī garus. Tvertnē var ietilpt līdz 3,5 tonnām kartupeļu.
Aprīkota ar slodzes sensoriem, sistēma var uzraudzīt stādīšanas ātrumu kilogramos uz hektāru, aprēķināt vidējo bumbuļu svaru un novērtēt platību, ko vēl var apsēt ar atlikušajiem kartupeļiem tvertnē.
Certa 40 Integral publiskā prezentācija notika izstādē Potato Europe 2026 Vācijā šāgada septembrī.
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'Dewulf' četrrindu Certa 40 Integral kartupeļu stādītājs ir ar integrētu 'Lemken' augsnes apstrādes sistēmu.
Jauno stādītāju var savienot ar Lemken Zirkon 12 rotējošajām ecēšām.
Kartupeļu stādītājs paredzēts smagām māla un akmeņainām augsnēm.
Augsnes apstrādes iekārtas priekšā ir uzstādīti deviņi atbalsta riteņi, kas automātiski uztur iestatīto dziļumu.
Katrai kartupeļu stādītāja sekcijai ir atsevišķa hidrauliskā piedziņa, kas ļauj kartupeļu atstatumu neatkarīgi un vienmērīgi regulēt katrai rindai. Arī stādītāja platums ir regulējams no 89 līdz 114 mm. Tas ļauj audzēt dažādu izmēru kartupeļu bumbuļus, arī garus. Tvertnē var ietilpt līdz 3,5 tonnām kartupeļu.
Aprīkota ar slodzes sensoriem, sistēma var uzraudzīt stādīšanas ātrumu kilogramos uz hektāru, aprēķināt vidējo bumbuļu svaru un novērtēt platību, ko vēl var apsēt ar atlikušajiem kartupeļiem tvertnē.
Certa 40 Integral publiskā prezentācija notika izstādē Potato Europe 2026 Vācijā šāgada septembrī.
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🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem