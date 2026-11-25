Mūsdienās atrast kompaktu un izturīgu apvidus auto, kas aprīkots ar pilnpiedziņu, piedāvā lielu klīrensu (un vidusšķirai piemērotu cenu), nav viegls uzdevums. Liela daļa moderno pilsētas krosoveru tiek piedāvāti tikai ar priekšpiedziņu, tādējādi ierobežojot to iespējas, vēsta Tavs Auto TV.
Taču ir arī izņēmumi! Viens no jaunpienācējiem šajā segmentā — auto, kas ir gatavs mesties piedzīvojumos arī apvidū, kur asfalts ir reti sastopama greznība. Turklāt tā cena nepārsniedz 30 000 eiro robežu. Iepazīstieties — JAECOO 7 4x4!
Tavs Auto TV testa braucienam šoreiz pievienojas kārtīgs kurzemnieks un piedzīvojumu cienītājs. Aktieris Gints Grāvelis jau vairāk nekā 20 gadus ir Dailes teātra ģimenē, nospēlējis lērumu lomu gan teātrī, gan kino un televīzijas seriālos. Bez tam Gints ir arī labs dziedātājs un dejotājs un muzikālo talantu licis lietā arī kopā ar kolēģi Andri Buli, izveidojot duetu "GraBulis". Tikmēr brīvajā laikā labprāt nomaina skatuves prožektorus pret makšķerkātu, izbraucot ārpus urbānajiem džungļiem.
Šī auto galvenais trumpis ir nevis sportiska dinamika, bet gan pilnpiedziņas sniegtā pārliecība mainīgos ceļa apstākļos. Latvijas tirgū piedāvātais JAECOO 7 4x4 izmanto 1,6 litru turbo benzīna dzinēju ar 147 ZS jaudu un 275 Nm griezes momentu. Šis dzinējs ir sapārots ar Getrag izstrādātu septiņu pakāpju divsajūgu automātisko pārnesumkārbu, un, ja varam ticēt tehniskajiem datiem, kombinētajā ciklā tam pietiek ar 8 litriem uz 100 km.
Salonā JAECOO izskatās gana moderns, bet tajā pašā laikā — eiropietim saprotams. Apdares elementi un materiāli ir līmenī... Īpaša uzmanība tiek pievērsta gaisa ventilācijas atverēm, robustajiem durvju rokturiem (kuri acīmredzot simbolizē šī auto raksturu) vai ātrumpārslēgam, kam blakus novietots 4x4 režīmu izvēles slēdzis… un vēl bariņš fizisku pogu, kurām uzticētas funkcijas, ko ikdienā lietojam biežāk. (+ un vēl šim auto ir SONY Hi-Fi sistēma).
Vēl ir vērts pievērst uzmanību 540 grādu kameru sistēmai! Tā no savāktajiem datiem spēj izveidot reālistisku auto un tā apkārtnes attēlu. Papildus tam šī sistēma ģenerē arī virtuālu attēlu ar to, kas atrodas zem auto. Šo funkciju novērtēsiet, manevrējot nepārredzamā apvidū, šaurās ieliņās vai braucot pa nelīdzenu segumu, kur no vadītāja sēdvietas šķēršļus ne vienmēr iespējams saskatīt. Un, tā kā šis ekrāns ir 14,8 collas liels, 540 grādu kameras attēli ir labi saskatāmi un pārsteidz ar labu izšķirtspēju.
Vizuāli, ja noņemtu šos burtus no JAECOO radiatora restes, daudziem no mums pirmajā brīdī būtu grūti noteikt tā piederību kādam konkrētam zīmolam. Šī auto izskats ir apzināti veidots klasisko apvidus automobiļu stilā. Gandrīz vertikāla priekšdaļa, milzīga radiatora reste, kas papildināta ar moderna izskata lukturiem.
JAECOO 7 klīrenss ir 200 mm, un apvienojumā ar ARDIS inteliģento pilnpiedziņas sistēmu (kuru, kā stāsta, esot izstrādājusi tā pati kompānija, kas ar 4x4 mezgliem apgādā arī Land Rover Evoque) tas padara šo auto par labi piemērotu lauku dzīvei.
JAECOO 7 ir aprīkots ar Bosch IPB integrēto bremžu sistēmu, kas apvieno bremzēšanas spēka pastiprināšanu un elektroniskās stabilitātes kontroles funkcijas vienā kompaktā mezglā.
Savukārt pilnpiedziņas sistēmas efektivitāti nosaka tās spēja ātri pielāgot griezes momenta sadalījumu — atbilstoši ceļa segumam un riteņu saķerei. Protams, šis nav meža traktors, tomēr, pateicoties 4x4 piedziņai, pārvietošanās ar to ziemā, pa grants ceļiem vai meža stigām būs krietni drošāka nekā ar 2WD.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Mūsdienās atrast kompaktu un izturīgu apvidus auto, kas aprīkots ar pilnpiedziņu, piedāvā lielu klīrensu (un vidusšķirai piemērotu cenu), nav viegls uzdevums. Liela daļa moderno pilsētas krosoveru tiek piedāvāti tikai ar priekšpiedziņu, tādējādi ierobežojot to iespējas, vēsta Tavs Auto TV.
Taču ir arī izņēmumi! Viens no jaunpienācējiem šajā segmentā — auto, kas ir gatavs mesties piedzīvojumos arī apvidū, kur asfalts ir reti sastopama greznība. Turklāt tā cena nepārsniedz 30 000 eiro robežu. Iepazīstieties — JAECOO 7 4x4!
Tavs Auto TV testa braucienam šoreiz pievienojas kārtīgs kurzemnieks un piedzīvojumu cienītājs. Aktieris Gints Grāvelis jau vairāk nekā 20 gadus ir Dailes teātra ģimenē, nospēlējis lērumu lomu gan teātrī, gan kino un televīzijas seriālos. Bez tam Gints ir arī labs dziedātājs un dejotājs un muzikālo talantu licis lietā arī kopā ar kolēģi Andri Buli, izveidojot duetu "GraBulis". Tikmēr brīvajā laikā labprāt nomaina skatuves prožektorus pret makšķerkātu, izbraucot ārpus urbānajiem džungļiem.
Šī auto galvenais trumpis ir nevis sportiska dinamika, bet gan pilnpiedziņas sniegtā pārliecība mainīgos ceļa apstākļos. Latvijas tirgū piedāvātais JAECOO 7 4x4 izmanto 1,6 litru turbo benzīna dzinēju ar 147 ZS jaudu un 275 Nm griezes momentu. Šis dzinējs ir sapārots ar Getrag izstrādātu septiņu pakāpju divsajūgu automātisko pārnesumkārbu, un, ja varam ticēt tehniskajiem datiem, kombinētajā ciklā tam pietiek ar 8 litriem uz 100 km.
Salonā JAECOO izskatās gana moderns, bet tajā pašā laikā — eiropietim saprotams. Apdares elementi un materiāli ir līmenī... Īpaša uzmanība tiek pievērsta gaisa ventilācijas atverēm, robustajiem durvju rokturiem (kuri acīmredzot simbolizē šī auto raksturu) vai ātrumpārslēgam, kam blakus novietots 4x4 režīmu izvēles slēdzis… un vēl bariņš fizisku pogu, kurām uzticētas funkcijas, ko ikdienā lietojam biežāk. (+ un vēl šim auto ir SONY Hi-Fi sistēma).
Vēl ir vērts pievērst uzmanību 540 grādu kameru sistēmai! Tā no savāktajiem datiem spēj izveidot reālistisku auto un tā apkārtnes attēlu. Papildus tam šī sistēma ģenerē arī virtuālu attēlu ar to, kas atrodas zem auto. Šo funkciju novērtēsiet, manevrējot nepārredzamā apvidū, šaurās ieliņās vai braucot pa nelīdzenu segumu, kur no vadītāja sēdvietas šķēršļus ne vienmēr iespējams saskatīt. Un, tā kā šis ekrāns ir 14,8 collas liels, 540 grādu kameras attēli ir labi saskatāmi un pārsteidz ar labu izšķirtspēju.
Vizuāli, ja noņemtu šos burtus no JAECOO radiatora restes, daudziem no mums pirmajā brīdī būtu grūti noteikt tā piederību kādam konkrētam zīmolam. Šī auto izskats ir apzināti veidots klasisko apvidus automobiļu stilā. Gandrīz vertikāla priekšdaļa, milzīga radiatora reste, kas papildināta ar moderna izskata lukturiem.
JAECOO 7 klīrenss ir 200 mm, un apvienojumā ar ARDIS inteliģento pilnpiedziņas sistēmu (kuru, kā stāsta, esot izstrādājusi tā pati kompānija, kas ar 4x4 mezgliem apgādā arī Land Rover Evoque) tas padara šo auto par labi piemērotu lauku dzīvei.
JAECOO 7 ir aprīkots ar Bosch IPB integrēto bremžu sistēmu, kas apvieno bremzēšanas spēka pastiprināšanu un elektroniskās stabilitātes kontroles funkcijas vienā kompaktā mezglā.
Savukārt pilnpiedziņas sistēmas efektivitāti nosaka tās spēja ātri pielāgot griezes momenta sadalījumu — atbilstoši ceļa segumam un riteņu saķerei. Protams, šis nav meža traktors, tomēr, pateicoties 4x4 piedziņai, pārvietošanās ar to ziemā, pa grants ceļiem vai meža stigām būs krietni drošāka nekā ar 2WD.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu