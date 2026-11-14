Logu ailās parādījušās plaisas. vai tās drīkst aizdarīt ar būvveikalā nopērkamo hermētiķi vai celtniecības putām, vai arī apdares materiāli jānoņem un jāuzklāj no jauna? Jautā Jānis Dobeles novadā. Konsultē uzņēmuma "Penosil" industriālo klientu menedžeris Edgars Lozda.
Pirms ķeras pie plaisu aizdarīšanas, jāsaprot to cēlonis. Defekti logu un durvju ailās var veidoties dažādu iemeslu dēļ. Problēmas var izraisīt nekvalitatīva montāža un nepiemērotu materiālu izmantošana. Logu montāžai parasti izmanto plastmasas regulējamos ķīļus. Veicot ēkas energoauditu, bieži vien atklājas, ka ap tiem nav iestrādāts hermētiķis, kas palīdz noblīvēt pat nelielas spraugas un novērst aukstuma tiltus.