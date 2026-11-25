Pāreja no neliela piemājas hobija – dažas vistas pašu un draugu vajadzībām – uz sertificētu biznesu prasa ne vien mīlestību uz putniem, bet arī stingru gatavību sekot Eiropas Savienības (ES) regulām un pašmāju Ministru kabineta (MK) noteikumiem. Mūsu saimniecības stāsts sākās laikā, kad ģimene vēl dzīvoja pilsētā. Divas vasaras pavadījām dzimtas mājās, kur sev un bērniem par prieku iegādājāmies jau pastrādājušas vistas no lielākas saimniecības. Bērni ar sajūsmu katram putniņam deva savu vārdu, baroja tos no rokas un ļāva piedalīties ģimenes ikdienā. Dažkārt vistas pat skatījās televīziju kopā ar bērniem. To droši varētu saukt par īstu putnu pansiju. Kad pieņēmām lēmumu pārcelties uz pastāvīgu dzīvi laukos, bija pilnīgi skaidrs – putni paliks mūsu dzīves sastāvdaļa.