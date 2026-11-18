Apsekojot mežaudzes Popes apkārtnē Ziemeļkurzemē, mežkopības meistars konstatējis priežu dižkoksngrauzi, kas ir Latvijā īpaši reti sastopama un aizsargājama vabole.
Pēc vides eksperta vērtējuma, šī ir tikai divpadsmitā līdz šim valstī oficiāli fiksētā šīs sugas atradne. Līdzšinējie novērojumi valstī bijuši galvenokārt tikai Latvijas austrumu daļā, savukārt jaunākajā Latvijas Sarkanās grāmatas izdevumā, kurā apkopoti dati kopš 2001. gada, Kurzemes reģiona atradnes līdz šim vispār nebija minētas.
Jaunais atradums ir zinātniski nozīmīgs arī tāpēc, ka šajā Kurzemes daļā jau ilgstoši strādājuši vismaz trīs entomologi, kuri īpaši pēta koksngraužus. Tas ilustrē, ka sugas izplatības kartējums var veiksmīgi papildināties arī ikdienas mežaudžu apsekošanas laikā.
Lai arī atradums skaidri fiksē jaunu reģionālo vietu, tas neļauj izdarīt plašākus secinājumus par kopējo populācijas stāvokli valstī.
Priežu dižkoksngrauža kāpuri attīstās lielos celmos un koku sakņu kaklos.
Tāpēc šīs retās sugas klātbūtnei ir tieša saikne ar noteiktu struktūru saglabāšanu mežā, īpaši ar lielu un vecu koku palieku esamību, kas apliecina dabas daudzveidības nodrošināšanas nozīmi ikdienas meža apsaimniekošanā.
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Apsekojot mežaudzes Popes apkārtnē Ziemeļkurzemē, mežkopības meistars konstatējis priežu dižkoksngrauzi, kas ir Latvijā īpaši reti sastopama un aizsargājama vabole.
Pēc vides eksperta vērtējuma, šī ir tikai divpadsmitā līdz šim valstī oficiāli fiksētā šīs sugas atradne. Līdzšinējie novērojumi valstī bijuši galvenokārt tikai Latvijas austrumu daļā, savukārt jaunākajā Latvijas Sarkanās grāmatas izdevumā, kurā apkopoti dati kopš 2001. gada, Kurzemes reģiona atradnes līdz šim vispār nebija minētas.
Jaunais atradums ir zinātniski nozīmīgs arī tāpēc, ka šajā Kurzemes daļā jau ilgstoši strādājuši vismaz trīs entomologi, kuri īpaši pēta koksngraužus. Tas ilustrē, ka sugas izplatības kartējums var veiksmīgi papildināties arī ikdienas mežaudžu apsekošanas laikā.
Lai arī atradums skaidri fiksē jaunu reģionālo vietu, tas neļauj izdarīt plašākus secinājumus par kopējo populācijas stāvokli valstī.
Priežu dižkoksngrauža kāpuri attīstās lielos celmos un koku sakņu kaklos.
Tāpēc šīs retās sugas klātbūtnei ir tieša saikne ar noteiktu struktūru saglabāšanu mežā, īpaši ar lielu un vecu koku palieku esamību, kas apliecina dabas daudzveidības nodrošināšanas nozīmi ikdienas meža apsaimniekošanā.
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🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
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