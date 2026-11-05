Novembris allaž bijis laiks, kad teju ikviens no mums piestāj skrējienā un izvērtē, kāds īsti bijis gads.
Jāatzīst, lauksaimniekiem tas ritējis visai smagi – sezona prasīja milzīgu pacietību, cīnoties gan ar pavasara sausumu, gan rudens dubļiem un neparedzamajiem dabas izaicinājumiem. Tomēr, lai cik dubļaini būtu lauku ceļi un cik smagas pārdomas brīžiem pārņemtu, pats galvenais paliek nemainīgs – mūsu valsts aizvien ir. Domāju, tas arī ir galvenais, kas ļauj celties un turpināt iesākto.
Žurnāla slejās varēsim iepazīt ZS Rožlejas saimnieku pieredzi, kas 30 gadu garumā un arī šogad saimniecībai ļāvusi izdzīvot un attīstīties, pateicoties zināšanām, ģimenei un komandai.
Iedvesmojošs un aizraujošs ir arī jauno saimnieku Lāsmas un Eduarda Smiļģu stāsts par nevienam nevajadzīgas un aizlaistas vietas pārveidi daudziem labi zināmā zīmolā Ogotava – Puķotava Dobeles pievārtē.
Nedaudz pakavēsimies septembra noskaņās, kad Agro Tops viesojās Īrijā, kur piena nozare pēdējā desmitgadē strauji augusi un kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām lauksaimniecības nozarēm valstī. Uzzināsm, kā tajā iekļāvušies Kolma un Milijas Makintairu piena saimniecībā Ofali grāfistē.
Lai gan Latvijā kopumā ir līdz 4000 bioloģiski sertificētu dažādu nozaru saimniecību, tieši mājputnu audzēšanā reģistrēti vien daži desmiti. Šomēnes sniedzam padomus, kas jāzina, ja putnkopībā vēlas darboties ar bioloģiskām metodēm.
Aizvien izzinoši ieskati par jaunumiem pasaules dārzkopībā un tehnoloģiju piedāvājumā, kā arī mežsaimniecības aktualitātēs.
Lai gaiši svētki!
"Agro Tops"- profesionāls lauksaimniecības žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem, eksperts un līderis savā nišā. Apskati par augkopību, lopkopību, dārzkopību, inovācijām un tehniku. Nozaru topi, tirgus aktualitātes, diskusijas, pieredzes stāsti, intervijas, tehnoloģijas, pētījumi un praktiski ieteikumi. Iznāk reizi mēnesī.
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Novembris allaž bijis laiks, kad teju ikviens no mums piestāj skrējienā un izvērtē, kāds īsti bijis gads.
Jāatzīst, lauksaimniekiem tas ritējis visai smagi – sezona prasīja milzīgu pacietību, cīnoties gan ar pavasara sausumu, gan rudens dubļiem un neparedzamajiem dabas izaicinājumiem. Tomēr, lai cik dubļaini būtu lauku ceļi un cik smagas pārdomas brīžiem pārņemtu, pats galvenais paliek nemainīgs – mūsu valsts aizvien ir. Domāju, tas arī ir galvenais, kas ļauj celties un turpināt iesākto.
Žurnāla slejās varēsim iepazīt ZS Rožlejas saimnieku pieredzi, kas 30 gadu garumā un arī šogad saimniecībai ļāvusi izdzīvot un attīstīties, pateicoties zināšanām, ģimenei un komandai.
Iedvesmojošs un aizraujošs ir arī jauno saimnieku Lāsmas un Eduarda Smiļģu stāsts par nevienam nevajadzīgas un aizlaistas vietas pārveidi daudziem labi zināmā zīmolā Ogotava – Puķotava Dobeles pievārtē.
Nedaudz pakavēsimies septembra noskaņās, kad Agro Tops viesojās Īrijā, kur piena nozare pēdējā desmitgadē strauji augusi un kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām lauksaimniecības nozarēm valstī. Uzzināsm, kā tajā iekļāvušies Kolma un Milijas Makintairu piena saimniecībā Ofali grāfistē.
Lai gan Latvijā kopumā ir līdz 4000 bioloģiski sertificētu dažādu nozaru saimniecību, tieši mājputnu audzēšanā reģistrēti vien daži desmiti. Šomēnes sniedzam padomus, kas jāzina, ja putnkopībā vēlas darboties ar bioloģiskām metodēm.
Aizvien izzinoši ieskati par jaunumiem pasaules dārzkopībā un tehnoloģiju piedāvājumā, kā arī mežsaimniecības aktualitātēs.
Lai gaiši svētki!
"Agro Tops"- profesionāls lauksaimniecības žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem, eksperts un līderis savā nišā. Apskati par augkopību, lopkopību, dārzkopību, inovācijām un tehniku. Nozaru topi, tirgus aktualitātes, diskusijas, pieredzes stāsti, intervijas, tehnoloģijas, pētījumi un praktiski ieteikumi. Iznāk reizi mēnesī.
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🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
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