Vācijas lauksaimniecības tehnikas ražotājs 'CLAAS' paplašinājis 'Rollant 630 RC Comfort'preses aprīkojuma iespējas un ieviesis jaunu vāla veidošanas ierīci 'Liner' sērijas divrotoru grābekļiem.
Abi jauninājumi paredzēti ražas novākšanas procesa efektivitātes uzlabošanai un kvalitatīvākai lopbarības sagatavošanai.
Viena no būtiskākajām izmaiņām Rollant 630 RC Comfort preses aprīkojumā ir jaunā kombinētā tīkla un plēves ietīšanas sistēma. Tā ļauj izvēlēties piemērotāko ķīpu ietīšanas materiālu atkarībā no novācamās kultūras un turpmākās izmantošanas.
Plēves ietīšana ir īpaši piemērota skābbarības sagatavošanai.
Tā palīdz saglabāt ķīpas formu, kā arī atvieglo tās vēlākas atvēršanas un utilizācijas procesu. Savukārt tīkla ietīšanu joprojām iespējams izmantot, presējot sienu un salmus.
Rollant 630 RC Comfort ir aprīkota ar 1,25 metru diametra presēšanas kameru un Roto-Cut smalcinātāju ar 25 nažiem. Griešanas garums ir 44 mm, kas nodrošina smalkāku lopbarības sasmalcināšanu. Savukārt piecu rindu Multiflow-HD savācējs paredzēts efektīvai masas savākšanai un vienmērīgai padevei presēšanas kamerā.
Jauna vāla veidošanas ierīce Liner divrotoru grābekļiem
Otrs CLAAS jaunums attiecas uz Liner 2600–3100 sērijas divrotoru grābekļiem. Šiem agregātiem tagad pieejama jauna vāla veidošanas ierīce, kas paredzēta, lai uzlabotu augu masas savākšanu un nodrošinātu vienmērīgāku vāla struktūru.
Ierīce tiek uzstādīta uz grābekļa jūgstieņa, un tās darbības pamatā ir divi pasīvi vadāmu zvaigžņu riteņu pāri. Tie savāc starp rotoriem palikušo augu masu un pārvieto to sāniski, kur grābekļa rotori to vienmērīgi iestrādā veidojamajā vālos.
Pēc CLAAS sniegtās informācijas, šāds risinājums var uzlabot lucernas, āboliņa maisījumu un siena žāvēšanas vienmērīgumu. Vienlaikus tas palīdz sagatavot kvalitatīvāku vālu, atvieglojot turpmāko masas savākšanu.
Jaunā ierīce tiek pieslēgta grābekļa standarta hidrauliskajai sistēmai, tāpēc tās darbībai nav nepieciešams papildu hidrauliskais vārsts.
Abi jauninājumi apliecina CLAAS centienus pilnveidot lopbarības sagatavošanas tehniku, piedāvājot risinājumus, kas palīdz efektīvāk izmantot novākto augu masu un uzlabot darba kvalitāti dažādos ražas novākšanas posmos.
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Vācijas lauksaimniecības tehnikas ražotājs 'CLAAS' paplašinājis 'Rollant 630 RC Comfort'preses aprīkojuma iespējas un ieviesis jaunu vāla veidošanas ierīci 'Liner' sērijas divrotoru grābekļiem.
Abi jauninājumi paredzēti ražas novākšanas procesa efektivitātes uzlabošanai un kvalitatīvākai lopbarības sagatavošanai.
Viena no būtiskākajām izmaiņām Rollant 630 RC Comfort preses aprīkojumā ir jaunā kombinētā tīkla un plēves ietīšanas sistēma. Tā ļauj izvēlēties piemērotāko ķīpu ietīšanas materiālu atkarībā no novācamās kultūras un turpmākās izmantošanas.
Plēves ietīšana ir īpaši piemērota skābbarības sagatavošanai.
Tā palīdz saglabāt ķīpas formu, kā arī atvieglo tās vēlākas atvēršanas un utilizācijas procesu. Savukārt tīkla ietīšanu joprojām iespējams izmantot, presējot sienu un salmus.
Rollant 630 RC Comfort ir aprīkota ar 1,25 metru diametra presēšanas kameru un Roto-Cut smalcinātāju ar 25 nažiem. Griešanas garums ir 44 mm, kas nodrošina smalkāku lopbarības sasmalcināšanu. Savukārt piecu rindu Multiflow-HD savācējs paredzēts efektīvai masas savākšanai un vienmērīgai padevei presēšanas kamerā.
Jauna vāla veidošanas ierīce Liner divrotoru grābekļiem
Otrs CLAAS jaunums attiecas uz Liner 2600–3100 sērijas divrotoru grābekļiem. Šiem agregātiem tagad pieejama jauna vāla veidošanas ierīce, kas paredzēta, lai uzlabotu augu masas savākšanu un nodrošinātu vienmērīgāku vāla struktūru.
Ierīce tiek uzstādīta uz grābekļa jūgstieņa, un tās darbības pamatā ir divi pasīvi vadāmu zvaigžņu riteņu pāri. Tie savāc starp rotoriem palikušo augu masu un pārvieto to sāniski, kur grābekļa rotori to vienmērīgi iestrādā veidojamajā vālos.
Pēc CLAAS sniegtās informācijas, šāds risinājums var uzlabot lucernas, āboliņa maisījumu un siena žāvēšanas vienmērīgumu. Vienlaikus tas palīdz sagatavot kvalitatīvāku vālu, atvieglojot turpmāko masas savākšanu.
Jaunā ierīce tiek pieslēgta grābekļa standarta hidrauliskajai sistēmai, tāpēc tās darbībai nav nepieciešams papildu hidrauliskais vārsts.
Abi jauninājumi apliecina CLAAS centienus pilnveidot lopbarības sagatavošanas tehniku, piedāvājot risinājumus, kas palīdz efektīvāk izmantot novākto augu masu un uzlabot darba kvalitāti dažādos ražas novākšanas posmos.
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