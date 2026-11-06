Lauksaimniecības izaugsmes plāns iezīmē četrus virzienus

Latvijas lauksaimniecības nozare gatavojas nozīmīgām pārmaiņām, iezīmējot stratēģisko redzējumu līdz pat 2050. gadam un nākamajam Kopējās lauksaimniecības politikas periodam.
Tajā noteikti četri ilgtermiņa virzieni: augsnes auglības uzlabošana, saimniecību konkurētspējas stiprināšana, piekļuves tirgiem veicināšana un risku pārvaldības pilnveidošana. Plāns veido stratēģisku ietvaru arī Latvijas gatavošanās darbam Kopējās lauksaimniecības politikas periodam pēc 2027. gada un ilgtermiņa attīstības perspektīvai līdz 2050. gadam.
Ziņojumā uzsvērts, ka lauksaimniecības ražīgums un augsnes kvalitāte ir cieši saistīti. Turpmākai izaugsmei
iecerēts vairāk izmantot datus par augsnes stāvokli, saglabāt un uzlabot auglību un resursus izmantot efektīvāk.
Konkurētspējas sadaļā izcelta saimniecību ekonomiskā dzīvotspēja un finanšu un ražošanas datu loma pārdomātu attīstības lēmumu pieņemšanā.
Tirgus pieejamības virziens paredz stiprināt lauksaimnieku pozīcijas piegādes ķēdē, veicināt sadarbību starp ražotājiem un pārstrādātājiem un palielināt vietējo izejvielu pārstrādi Latvijā. Savukārt risku vadībā uzsvērta nepieciešamība laikus atpazīt ražošanas un tirgus satricinājumus un izstrādāt nozarei atbilstošus pārvaldības instrumentus.
Plāns ir stratēģisks dokuments, nevis paziņojums par tūlītēju jaunu maksājumu vai jau spēkā stājušos pienākumu. Lauksaimniekiem tas tomēr dod priekšstatu, kādi jautājumi var ietekmēt atbalsta un nozares attīstības diskusijas nākamajā ES plānošanas periodā.
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Latvijas lauksaimniecības nozare gatavojas nozīmīgām pārmaiņām, iezīmējot stratēģisko redzējumu līdz pat 2050. gadam un nākamajam Kopējās lauksaimniecības politikas periodam.
Tajā noteikti četri ilgtermiņa virzieni: augsnes auglības uzlabošana, saimniecību konkurētspējas stiprināšana, piekļuves tirgiem veicināšana un risku pārvaldības pilnveidošana. Plāns veido stratēģisku ietvaru arī Latvijas gatavošanās darbam Kopējās lauksaimniecības politikas periodam pēc 2027. gada un ilgtermiņa attīstības perspektīvai līdz 2050. gadam.
Ziņojumā uzsvērts, ka lauksaimniecības ražīgums un augsnes kvalitāte ir cieši saistīti. Turpmākai izaugsmei
iecerēts vairāk izmantot datus par augsnes stāvokli, saglabāt un uzlabot auglību un resursus izmantot efektīvāk.
Konkurētspējas sadaļā izcelta saimniecību ekonomiskā dzīvotspēja un finanšu un ražošanas datu loma pārdomātu attīstības lēmumu pieņemšanā.
Tirgus pieejamības virziens paredz stiprināt lauksaimnieku pozīcijas piegādes ķēdē, veicināt sadarbību starp ražotājiem un pārstrādātājiem un palielināt vietējo izejvielu pārstrādi Latvijā. Savukārt risku vadībā uzsvērta nepieciešamība laikus atpazīt ražošanas un tirgus satricinājumus un izstrādāt nozarei atbilstošus pārvaldības instrumentus.
Plāns ir stratēģisks dokuments, nevis paziņojums par tūlītēju jaunu maksājumu vai jau spēkā stājušos pienākumu. Lauksaimniekiem tas tomēr dod priekšstatu, kādi jautājumi var ietekmēt atbalsta un nozares attīstības diskusijas nākamajā ES plānošanas periodā.
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