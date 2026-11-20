Jaunā 'ForageCam' sistēmas versija ļauj reāllaikā uzraudzīt kukurūzas graudu pārstrādes kvalitāti un automātiski pielāgot kombaina iestatījumus, lai nodrošinātu optimālu lopbarības sagatavošanu.
Lauksaimniecības tehnikas ražotājs New Holland pilnveidojis ForageCam sistēmu, kas paredzēta FR sērijas pašgājējiem lopbarības kombainiem. Sistēma izstrādāta, lai ražas novākšanas laikā nepārtraukti kontrolētu kukurūzas graudu pārstrādes kvalitāti un palīdzētu operatoram nodrošināt vēlamo rezultātu.
ForageCam darbības pamatā ir pie izmešanas snīpja uzstādīta kamera un datorredzes algoritmi. Tie analizē novākto masu un nosaka pilnībā pārstrādāto graudu īpatsvaru. Iegūtie dati tiek salīdzināti ar operatora iestatīto mērķa vērtību, ņemot vērā konkrētos darba apstākļus. Ja nepieciešams, sistēma automātiski pielāgo graudu pārstrādātāja darbību, lai uzturētu noteikto apstrādes kvalitāti.
Šāda pieeja palīdz izvairīties gan no nepietiekamas graudu pārstrādes, gan pārmērīgas apstrādes, kas var radīt nevajadzīgus enerģijas zudumus un ietekmēt kombaina darba efektivitāti.
Apstrādes kvalitāte redzama kabīnē
Pašreizējais graudu pārstrādes kvalitātes rādītājs operatoram ir pieejams IntelliView IV Plus displejā. Iegūtos datus iespējams izmantot arī turpmākai analīzei un ražas kvalitātes kartēšanai FieldOps platformā.
Operators var iestatīt vēlamo graudu pārstrādes līmeni atbilstoši dzīvnieku sugai, kurai paredzēta sagatavotā lopbarība. Jo pilnīgāk tiek sašķelti kukurūzas graudi, jo labāk dzīvnieki var piekļūt tajos esošajām barības vielām.
Mazāk minējumu, vairāk kontroles
Viena no būtiskākajām ForageCam priekšrocībām ir iespēja novērtēt graudu pārstrādes kvalitāti tieši ražas novākšanas laikā. Tas ļauj operatoram pieņemt lēmumus, balstoties uz nepārtrauktiem objektīviem datiem, nevis tikai uz vizuālu novērtējumu no kabīnes vai vēlāk veiktām laboratoriskajām analīzēm.
Tādējādi ForageCam sniedz papildu iespējas kontrolēt lopbarības kvalitāti, optimizēt kombaina darbību un nodrošināt vienmērīgāku kukurūzas graudu pārstrādi visā ražas novākšanas procesā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem
Jaunā 'ForageCam' sistēmas versija ļauj reāllaikā uzraudzīt kukurūzas graudu pārstrādes kvalitāti un automātiski pielāgot kombaina iestatījumus, lai nodrošinātu optimālu lopbarības sagatavošanu.
Lauksaimniecības tehnikas ražotājs New Holland pilnveidojis ForageCam sistēmu, kas paredzēta FR sērijas pašgājējiem lopbarības kombainiem. Sistēma izstrādāta, lai ražas novākšanas laikā nepārtraukti kontrolētu kukurūzas graudu pārstrādes kvalitāti un palīdzētu operatoram nodrošināt vēlamo rezultātu.
ForageCam darbības pamatā ir pie izmešanas snīpja uzstādīta kamera un datorredzes algoritmi. Tie analizē novākto masu un nosaka pilnībā pārstrādāto graudu īpatsvaru. Iegūtie dati tiek salīdzināti ar operatora iestatīto mērķa vērtību, ņemot vērā konkrētos darba apstākļus. Ja nepieciešams, sistēma automātiski pielāgo graudu pārstrādātāja darbību, lai uzturētu noteikto apstrādes kvalitāti.
Šāda pieeja palīdz izvairīties gan no nepietiekamas graudu pārstrādes, gan pārmērīgas apstrādes, kas var radīt nevajadzīgus enerģijas zudumus un ietekmēt kombaina darba efektivitāti.
Apstrādes kvalitāte redzama kabīnē
Pašreizējais graudu pārstrādes kvalitātes rādītājs operatoram ir pieejams IntelliView IV Plus displejā. Iegūtos datus iespējams izmantot arī turpmākai analīzei un ražas kvalitātes kartēšanai FieldOps platformā.
Operators var iestatīt vēlamo graudu pārstrādes līmeni atbilstoši dzīvnieku sugai, kurai paredzēta sagatavotā lopbarība. Jo pilnīgāk tiek sašķelti kukurūzas graudi, jo labāk dzīvnieki var piekļūt tajos esošajām barības vielām.
Mazāk minējumu, vairāk kontroles
Viena no būtiskākajām ForageCam priekšrocībām ir iespēja novērtēt graudu pārstrādes kvalitāti tieši ražas novākšanas laikā. Tas ļauj operatoram pieņemt lēmumus, balstoties uz nepārtrauktiem objektīviem datiem, nevis tikai uz vizuālu novērtējumu no kabīnes vai vēlāk veiktām laboratoriskajām analīzēm.
Tādējādi ForageCam sniedz papildu iespējas kontrolēt lopbarības kvalitāti, optimizēt kombaina darbību un nodrošināt vienmērīgāku kukurūzas graudu pārstrādi visā ražas novākšanas procesā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem