Vēl līdz pat gada beigām meža īpašnieki un nozarē iesaistītie aicināti pieteikties Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) mežsaimniecības mācībām, kas tiek rīkotas ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
Programmā apvienotas teorētiskas un praktiskas nodarbības, kur daļa notiek klātienē, daļa tiešsaistē, bet praktiskās mācības tikai klātienē. Mācību tēmas: jaunu mežu izveide un koku sugu ieaudzēšana, meža atjaunošana, reproduktīvā materiāla izvēle un jaunaudžu kopšana. Atsevišķas programmas pievēršas klimatviedai mežsaimniecībai, bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai, oglekļa saistīgai apsaimniekošanai un meža ekosistēmu pakalpojumiem.
Pieejamas arī nodarbības par dabai tuvinātu meža apsaimniekošanu, meža apsaimniekošanas plānošanu, kooperāciju un konkurētspēju.
Līdzmaksājuma atbalsta intensitāte atkarīga no dalībnieka statusa un 2025. gada neto apgrozījuma: gala labuma guvējiem līdz 40 gadu vecumam mācības tiek finansētas 100% apmērā, 90% atbalsts paredzēts gadījumā, ja 2025. gada kopējais neto apgrozījums nepārsniedz 350 000 eiro, bet pārējiem paredzēts 80% atbalsts.
Mācību grafiks atrodams: https://llkc.lv/noderigi/par-apmacibam-un-seminariem/. Neskaidrību gadījumā var sazināties ar MKPC nodaļu mežsaimniecības konsultantiem.
Pieteikties mācībām var pa e-pastu: [email protected] vai tālruni 63050477. Mācības tiek īstenotas Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna intervences ietvaros.
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Vēl līdz pat gada beigām meža īpašnieki un nozarē iesaistītie aicināti pieteikties Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) mežsaimniecības mācībām, kas tiek rīkotas ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
Programmā apvienotas teorētiskas un praktiskas nodarbības, kur daļa notiek klātienē, daļa tiešsaistē, bet praktiskās mācības tikai klātienē. Mācību tēmas: jaunu mežu izveide un koku sugu ieaudzēšana, meža atjaunošana, reproduktīvā materiāla izvēle un jaunaudžu kopšana. Atsevišķas programmas pievēršas klimatviedai mežsaimniecībai, bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai, oglekļa saistīgai apsaimniekošanai un meža ekosistēmu pakalpojumiem.
Pieejamas arī nodarbības par dabai tuvinātu meža apsaimniekošanu, meža apsaimniekošanas plānošanu, kooperāciju un konkurētspēju.
Līdzmaksājuma atbalsta intensitāte atkarīga no dalībnieka statusa un 2025. gada neto apgrozījuma: gala labuma guvējiem līdz 40 gadu vecumam mācības tiek finansētas 100% apmērā, 90% atbalsts paredzēts gadījumā, ja 2025. gada kopējais neto apgrozījums nepārsniedz 350 000 eiro, bet pārējiem paredzēts 80% atbalsts.
Mācību grafiks atrodams: https://llkc.lv/noderigi/par-apmacibam-un-seminariem/. Neskaidrību gadījumā var sazināties ar MKPC nodaļu mežsaimniecības konsultantiem.
Pieteikties mācībām var pa e-pastu: [email protected] vai tālruni 63050477. Mācības tiek īstenotas Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna intervences ietvaros.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem