'Krone 'atjaunina GX sērijas piekabes – lielāks komforts, precīzāka vadība un plašākas iespējas

Lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Krone" ir pilnveidojis savu GX sērijas piekabju klāstu, ieviešot jaunu elektronikas un vadības sistēmu, kā arī bezkontakta elektronisko stūrēšanu.
Atjauninājumi paredzēti, lai uzlabotu piekabju vadības ērtumu, manevrētspēju un funkcionalitāti ikdienas lauku darbos.
Modernizētajā GX sērijā ietilpst trīs modeļi – GX 360, GX 440 un GX 520, kuru kravas tilpums attiecīgi ir 36, 44 un 52 m³.
Jauna vadības sistēma un pārskatāmāka vadība
Viens no būtiskākajiem jauninājumiem ir jaunais borta dators ar grafisku lietotāja saskarni, animācijām un pielāgojamu funkciju paneli traktora terminālī. Tas ļauj operatoram galvenās piekabes funkcijas pārvaldīt no viena ekrāna, padarot darbu pārskatāmāku un ērtāku.
Būtiski pilnveidota arī piekabes stūrēšanas sistēma. Jaunā bezkontakta elektroniskā stūrēšana izmanto sensoru, kas uzstādīts pirms priekšējās ass. Tas nosaka nepieciešamo stūrēšanas leņķi, ņemot vērā braukšanas ātrumu un virzienu.
Atšķirībā no iepriekšējā risinājuma jaunajā sistēmā vairs nav nepieciešamas mehāniskās saites un ārējie slēdži. Tas palīdz samazināt pagrieziena rādiusu un uzlabo piekabes manevrētspēju.
Pārdomātāka konstrukcija un mazāks nodilums
Krone inženieri veikuši izmaiņas arī piekabes konstrukcijā, pārnesumkārbu pārvietojot uz tās priekšējo daļu. Tādējādi atbrīvota vieta, kas uzlabo piekabes pašattīrīšanās īpašības – materiāls, kas darba laikā varētu iesprūst konstrukcijas iekšpusē, var brīvāk izkrist uz leju.
Papildus tam pilnveidoti blīvējumi, kas palīdz samazināt trokšņa līmeni un pasargā komponentus no nodiluma. Šie uzlabojumi ir īpaši nozīmīgi intensīvas ekspluatācijas apstākļos, kad tehnikai jānodrošina uzticama darbība ilgā laika periodā.
PLUS un PRO – divi aprīkojuma līmeņi dažādām vajadzībām
Atjauninātās GX piekabes pieejamas divās komplektācijās – PLUS un PRO, ļaujot izvēlēties konkrētajam saimniekošanas veidam un traktora aprīkojumam piemērotāko risinājumu.
PLUS versija paredzēta izmantošanai ar traktoriem, kuriem nav ISOBUS sistēmas vai slodzes noteikšanas funkcijas. Šajā komplektācijā izmantota vienkāršāka hidraulikas un elektronikas sistēma.
Savukārt PRO versija piedāvā plašākas vadības un automatizācijas iespējas. Tā nodrošina tiešu vadību, izmantojot ISOBUS, un var būt aprīkota ar hidrauliskām sānu sienām, svēršanas sistēmu, radio tālvadības pulti un elektronisko stūrēšanu.
ExactUnload – pielāgota izkraušana skābbarības tranšejā
Standarta aprīkojumā iekļauta ExactUnload funkcija, kas automātiski regulē izkraušanas ātrumu atkarībā no skābbarības tranšejas garuma un traktora braukšanas ātruma.
Šāds risinājums palīdz vienmērīgāk sadalīt izkraujamo masu tranšejā un atvieglo operatora darbu, samazinot nepieciešamību manuāli pielāgot izkraušanas procesu.
Ar GX sērijas modernizāciju Krone turpina attīstīt piekabes, kurās uzsvars likts uz automatizāciju, ērtāku vadību un efektīvāku darba procesu. Jaunā elektronika, uzlabotā manevrētspēja un dažādie aprīkojuma līmeņi ļauj pielāgot tehniku gan vienkāršākām saimniecības vajadzībām, gan intensīvai profesionālai ekspluatācijai.
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Lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Krone" ir pilnveidojis savu GX sērijas piekabju klāstu, ieviešot jaunu elektronikas un vadības sistēmu, kā arī bezkontakta elektronisko stūrēšanu.
Atjauninājumi paredzēti, lai uzlabotu piekabju vadības ērtumu, manevrētspēju un funkcionalitāti ikdienas lauku darbos.
Modernizētajā GX sērijā ietilpst trīs modeļi – GX 360, GX 440 un GX 520, kuru kravas tilpums attiecīgi ir 36, 44 un 52 m³.
Jauna vadības sistēma un pārskatāmāka vadība
Viens no būtiskākajiem jauninājumiem ir jaunais borta dators ar grafisku lietotāja saskarni, animācijām un pielāgojamu funkciju paneli traktora terminālī. Tas ļauj operatoram galvenās piekabes funkcijas pārvaldīt no viena ekrāna, padarot darbu pārskatāmāku un ērtāku.
Būtiski pilnveidota arī piekabes stūrēšanas sistēma. Jaunā bezkontakta elektroniskā stūrēšana izmanto sensoru, kas uzstādīts pirms priekšējās ass. Tas nosaka nepieciešamo stūrēšanas leņķi, ņemot vērā braukšanas ātrumu un virzienu.
Atšķirībā no iepriekšējā risinājuma jaunajā sistēmā vairs nav nepieciešamas mehāniskās saites un ārējie slēdži. Tas palīdz samazināt pagrieziena rādiusu un uzlabo piekabes manevrētspēju.
Pārdomātāka konstrukcija un mazāks nodilums
Krone inženieri veikuši izmaiņas arī piekabes konstrukcijā, pārnesumkārbu pārvietojot uz tās priekšējo daļu. Tādējādi atbrīvota vieta, kas uzlabo piekabes pašattīrīšanās īpašības – materiāls, kas darba laikā varētu iesprūst konstrukcijas iekšpusē, var brīvāk izkrist uz leju.
Papildus tam pilnveidoti blīvējumi, kas palīdz samazināt trokšņa līmeni un pasargā komponentus no nodiluma. Šie uzlabojumi ir īpaši nozīmīgi intensīvas ekspluatācijas apstākļos, kad tehnikai jānodrošina uzticama darbība ilgā laika periodā.
PLUS un PRO – divi aprīkojuma līmeņi dažādām vajadzībām
Atjauninātās GX piekabes pieejamas divās komplektācijās – PLUS un PRO, ļaujot izvēlēties konkrētajam saimniekošanas veidam un traktora aprīkojumam piemērotāko risinājumu.
PLUS versija paredzēta izmantošanai ar traktoriem, kuriem nav ISOBUS sistēmas vai slodzes noteikšanas funkcijas. Šajā komplektācijā izmantota vienkāršāka hidraulikas un elektronikas sistēma.
Savukārt PRO versija piedāvā plašākas vadības un automatizācijas iespējas. Tā nodrošina tiešu vadību, izmantojot ISOBUS, un var būt aprīkota ar hidrauliskām sānu sienām, svēršanas sistēmu, radio tālvadības pulti un elektronisko stūrēšanu.
ExactUnload – pielāgota izkraušana skābbarības tranšejā
Standarta aprīkojumā iekļauta ExactUnload funkcija, kas automātiski regulē izkraušanas ātrumu atkarībā no skābbarības tranšejas garuma un traktora braukšanas ātruma.
Šāds risinājums palīdz vienmērīgāk sadalīt izkraujamo masu tranšejā un atvieglo operatora darbu, samazinot nepieciešamību manuāli pielāgot izkraušanas procesu.
Ar GX sērijas modernizāciju Krone turpina attīstīt piekabes, kurās uzsvars likts uz automatizāciju, ērtāku vadību un efektīvāku darba procesu. Jaunā elektronika, uzlabotā manevrētspēja un dažādie aprīkojuma līmeņi ļauj pielāgot tehniku gan vienkāršākām saimniecības vajadzībām, gan intensīvai profesionālai ekspluatācijai.
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